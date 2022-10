Michiel De Meyer én Charline Catrysse spelen een West-Vlaamse broer en zus in ‘Vergeet Barbara’: “De West-Vlaamse taal, dat is iets exotisch hé!”

Charline Catrysse, afkomstig uit Nieuwpoort, mag een West-Vlaamse rol vertolken in ‘Vergeet Barbara’. Aan haar zijde staat haar ‘broer’ Michiel De Meyer, afkomstig uit de regio Antwerpen. Hij woont nu in Oost-Vlaanderen. Michiel ging al eens te rade bij Charline hoe hij die West-Vlaamse woorden moet uitspreken.

Is Charline gelukkig dat ze er terug bij is bij zo’n grootse productie?

Charline: “Absoluut, leuk. Ik kijk er enorm naar uit naar dit nieuwe project na 40-45 en Daens. Nu komt dit op mijn pad. Ik ben er heel blij mee. Een beetje feelgood, een beetje lachen. Ik denk dat de mensen daaraan toe zijn.”

Spelen in ’t West-Vlaams is toch iets apart?

Charline: “Apart, maar tof! Ik ben zo blij. Dat West-Vlaams wordt zo een beetje mijn handelsmerk, maar geen paniek ik kan nog andere dingen ook. West-Vlaams dat is iets exotisch hé!

Wat vind je van ‘Vergeet Barbara’?

Charline: “Super tof. Deze morgen hadden we een scriplezing. Bij zo een lezing merk je echt dat het goed werd gecast. Het zijn allemaal leuke mensen waarmee ik mag samenwerken én die ik ook al een beetje ken. Ik kijk ernaar uit om ‘Vergeet Barbara’ écht tot leven te zien komen.”

Kom je nog vaak naar West-Vlaanderen?

Charline: “Heel veel! Mijn familie woont in Nieuwpoort. Mijn zus woont in Veurne, mijn broer in Koksijde en een andere zus in Ieper. Er wonen heel veel van mijn vrienden in Oostende. Ik kan die provincie niet loslaten. Ik ben een West-Vlaamse die gewoon in Zandbergen (Geraardsbergen) in Oost-Vlaanderen woont. Mijn hartje ligt daar hé. Als ik naar de zee rij, dan kom ik echt thuis. Zie ik dan Nieuwpoort staan, dan slak ik een zucht van opluchting en weet ik dat ik terug thuis kom.”

Je hebt een rol in ’t West-Vlaams. Voor jezelf is het dus gemakkelijk om die rol te spelen?

Charline: “Ik moet enkel opletten dat ik niet te plat in het West-Vlaams praat. We gaan dus op zoek naar een ‘opgekuiste’ versie, zodat iedereen ons verstaat: van Limburg tot in West-Vlaanderen. Michiel De Meyer speelt mijn broer. Hij vroeg mij om hem te helpen met de West-Vlaamse uitspraak. En natuurlijk doe ik dat ‘geiren’.”

Is het een grote rol die je hebt?

Charline: “ Ik heb een bijrol, maar ik mag superleuke dingen doen. Leuke liedjes zingen… ik kijk er naar uit.”

Ben je in de toekomst nog met andere producties bezig?

Charline: “Voorlopig niet, maar in onze sector kan dat snel veranderen. Maar voor nu: koop maar veel kaartjes, zodat ik heel lang deze rol kan spelen in ‘Vergeet Barbara’.”

Natuurlijk vroegen we ook een reactie aan haar ‘broer’ Michiel De Meyer.

Is praten in ’t West-Vlaams moeilijk?

Michiel: “Het is leuk, een uitdaging, want ik ben niet van West-Vlaanderen. Ik ben afkomstig van Antwerpen, woon nu in Oost-Vlaanderen. Charline helpt mij daar fantastisch mee. Ik vind dat leuk, ik vind dat een sappig accent. Ik denk dat het heel grappig zal overkomen. Moeilijk? Zeker en vast, vooral van waar ik kom. Wij zijn hard in onze taal, terwijl West-Vlaams niet zo hard is qua uitspraak. Ik vind het dus moeilijk om uit te spreken.”

Wat vind je van het stuk?

Michiel: “Heel leuk. grappig, ontroerend. Er zitten leuke wendingen in. Het is niet zomaar een platte komedie.”

Hoe is het met je muzikale project Bruurs, samen met Martijn Claes?

Michiel: “Binnenkort brengen we een nieuw liedje uit. We zijn nog wat bezig met muziek in de hoop dat we natuurlijk worden gedraaid. Lukt dat, super. Lukt het niet, geen probleem. Ik maakte al Festivaria met ‘Singing In The Rain’ mee. Ik ben nu ook veel aan het draaien voor ‘Lisa’. Na ‘Vergeet Barbara’ weet ik het nog niet. Ik ben ook papa geworden en moet ook nog denken om tijd door te brengen met m’n zoontje hé.” (PADI)

Info en tickets: www.vergeetbarbara.be