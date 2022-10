Michel Follet geeft extraatje aan Oostendenaren die zijn nieuwste boek aankopen

Eerder deze week berichtten we al dat Michel Follet met ‘Een slag van de molen’ een nieuw kermisboek in de winkelrekken heeft liggen. Voor Oostendenaren die nog niet naar de boekhandel zijn kunnen rennen, heeft Follet misschien wel goed nieuws. Zij kunnen immers een extraatje krijgen dat niet in de handel te vinden is.

Dit weekend ging in Oostende de jaarlijkse ‘Oktoberfoor’ weer van start, die nog tot en met zondag 6 november vier pleinen aandoet om je te doen gillen van plezier: het Sint-Petrus- en -Paulusplein, het Mijnplein, de Groentemarkt en het Wapenplein. Op dat laatste plein kan je zelfs letterlijk gillen. Daar staat het loopspookhuis van Nancy Dewingaerden. Bij haar kan je zelfs niet alleen terecht voor de schrik van je leven, maar ook voor je ontspanning achteraf. “Mijn nieuwe kermisboek ‘Een slag van de molen’ zal ook beschikbaar zijn bij het mooie loopspookhuis ‘Walking Dead’ op het Wapenplein in Oostende”, laat radiomaker Michel Follet optekenen via zijn kanalen op sociale media. “Wie het boek daar koopt, vraagt best ook naar de postkaarten. Die krijg je niet in de boekhandel, maar enkel op de kermis.” (PADI & Tom)

Op de ‘Oktoberfoor’ vind je naast het loopspookhuis ook nog onder meer enkele grote molens, een kinderschommelbootje en een heus Samsonspel. De kermis is elke dag open vanaf 16 uur. Op woensdagen en in de weekends zelfs al vanaf 14 uur.