Michael Lanzo over zijn nieuw album ‘Een Zomer Vol Amore”: “Ga je niet op vakantie, geniet dan van m’n zomerse cd”

In het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke stelde Michael Lanzo zijn derde cd ‘Een Zomer Vol Amore’ voor. Voor één van de liedjes op dit album kon Michael zelfs een beroep doen op Frank Galan, zodat Michael de Spaanse woorden in de song ‘Granada’ wel degelijk heel correct uitsprak. Op zijn nieuwe cd staan er dertien liedjes.

“Dit album kwam uit met een beetje vertraging door corona”, zegt Michael. “Normaal was dit album al voor vorig jaar voorzien, maar we moesten wachten. Uiteindelijk was die periode geen verloren tijd, want we konden nog nieuwe ideeën uitwerken en we trokken zelfs voor een fotoshoot naar Spanje. Op die manier krijg je nog meer een vakantiegevoel wanneer je naar de liedjes luistert. Akkoord, de cd komt misschien wat laat uit, want de zomer is al meerdere weken bezig. Ik wilde echter eens een album uitbrengen rond mijn verjaardag. Ik bracht immers nog nooit iets uit rond mijn verjaardag (8 augustus, padi).”

Op het nieuwe album staan zijn bekende (Spaanse) song ‘De Toreador’, ‘Ik Ga Naar De Zon’. Verder prijken er ook twee liedjes op uit z’n eerste album (waaronder ‘Granada’) maar deze liedjes zijn twee totaal opnieuw gemaakte én bewerkte nummers geworden. En twee uit zijn tweede album. “In 2014 bracht ik ‘Het Nieuwe Licht’ uit bij CNR/Vlaamse Sterren. Dat was na de periode van Belgium’s Got Talent en de songs op dat album lagen in dezelfde lijn. In 2018 kwam dan ‘Geloof Hoop en Liefde’ uit bij VDM Produkties. Ik bracht liedjes uit die mij veel sterkte gaven. Nu staat de zomer, de zon centraal in m’n derde album”, verklapt Michael. “We kozen deze keer enkel voor covers en staken ze in nieuw Michael Lanzo-jasje. Ik zing liedjes van Julio Iglesias tot een medley van The Gipsy Kings. Ik hoop dat de mensen die niet op vakantie gaan na het beluisteren van m’n cd echt een zomers gevoel eraan overhouden. En ik heb zelfs goed nieuws voor de fans van Helmut Lotti. Ik stak ‘Kom Nu’ in een Spaans jasje. Dit liedje leunde niet aan bij het concept van mijn album, maar in een zomers jasje past dat liedje perfect, met dank aan de trompetten en violen.”

Michael Lanzo zorgde voor een zomers gevoel op zijn album. © PADI/Daniël

Michael Lanzo staat al lang op een podium en was al vaak te zien op tv. Nu zagen we hem nog niet staan in ‘Tien-om-te-Zien’ en ‘Zomerhit’. Ontgoocheld? “Ik ben helemaal niet gefrustreerd omdat ik iets niet kan doen. Deze zomer is er heel veel e doen. Het is logisch dat je in bepaalde tv-programma’s erbij wilt zijn én het is fantastisch dat zo’n programma’s terug zijn, maar ik ben niet gefrustreerd omdat ik niet ben gevraagd. Ik gun het iedereen. We kunnen maar ons best doen hé.”

Waarom zingt Michael graag in het Spaans? “Ik denk dat ik in een vorig leven een Spanjaard was”, lacht Michael. “Spaanse muziek is altijd één van mijn lievelingsmuziek geweest. Ik hoorde dat al altijd graag. Ik spreek geen woord Spaans, maar ik wilde op m’n album toch een Spaans liedje hebben. Manfred zei: Als je een Spaans liedje opneemt, dan moet het wel in ’t Spaans zijn en juist worden gezongen. Ik stuurde een bericht naar Frank Galan, die daarna vijf uren bij mij in de studio zat zodat ik die Spaanse woorden heel juist uitsprak.” (PADI)

Het nieuwe album ‘Een Zomer Vol Amore’ is te koop aan de fanstand van Michael én op de webshop van VDM Produkties. Info en boekingen: 0475 78 63 98 (VDM Produkties) – www.vdmprodukties.be