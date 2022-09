‘Michael Jackson – 40 years of Thriller’ present in Paleis 12 in Brussel én ook in Kursaal Oostende

Op zaterdag 22 oktober én ook op zaterdag 12 november kan je present zijn op ‘Michael Jackson – 40 years of Thriller’ in respectievelijk Paleis 12 in Brussel én in Kursaal Oostende.

De spectaculaire ‘40 years of Thriller’’-show eert Michael Jackson, 40 jaar na de release van zijn album ‘Thriller’. The King of Pop geldt als één van de meest succesvolle artiesten van de 20ste eeuw. Verwacht je aan alle MJ klassiekers zoals Thriller, Billie Jean, Bad, Dirty Diana, Beat It, Black or White, I just can’t stop loving you, They don’t care about us en vele anderen.

’40 years of Thriller’ is een grote live show van meer dan twee uur met live vocals, live band, live backing vocals, fantastische dansers en danseressen en indrukwekkende stunts en special effects. In juli 2002 trad Michael Jackson imitator Christ’OF op voor de King of Pop zelf in de Webster Hall in New York. De reactie van Michael Jackson zelf maakt nog altijd indruk: “You must practice every day to be so good!” (PADI)

Info en tickets: www.mjthriller.be