MIA’s 2022: ontdek hier de line-up voor de live-show van donderdagavond 26 januari

Op donderdag 26 januari is het zover: de Music Industry Awards (MIA’s) 2022worden dan uitgereikt door VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – live vanuit Paleis 12 in Brussel. Bart Peeters presenteert dit jaar de MIA’s.

Eén maakte bekend welke artiesten zullen optreden op deze MIA’s. CAMILLE, Oscar and the Wolf, Metejoor, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Vaya Con Dios en Pommelien Thijs zullen alvast schitteren op het MIA’s-podium. De laatste naam van de line-up wordt binnenkort bekend gemaakt. Wie erbij wil zijn, kan nog tickets kopen via mias.be of paleis12.com.

VRT zet met de MIA’s de Week van de Belgische Muziek alvast feestelijk in.

De line-up

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul treden voor de allereerste keer op in de tv-show van de MIA’s. Ze zijn in maar liefst acht categorieën genomineerd: ‘Album’, ‘Alternative’ en ‘Groep’ (publieksprijzen) en ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’, ‘Live act’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’ (sectorprijzen).

Oscar and the Wolf is vier keer genomineerd. Oscar and the Wolf maakt kans in de publiekscategorieën ‘Pop’ en ‘Solo man’ en de sectorcategorieën ‘Artwork’ en ‘Live act’. Oscar and the Wolf won in zijn carrière al acht MIA’s en staat daarmee in de top vijf van artiesten met de meeste MIA’s ooit. Het is van 2018 geleden dat we deze internationaal gevierde ster als optredende artiest bij de MIA’s mogen verwelkomen.

Pommelien Thijs is genomineerd in vijf categorieën: ‘Doorbraak’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo vrouw’, ‘Hit van het jaar 2022’ en de sectorcategorie ‘Videoclip’. Ze maakt zo kans op haar eerste MIA’s. Pommelien treedt voor de allereerste keer op tijdens de MIA’s.

De groep Vaya Con Dios wordt deze MIA’s geëerd met een Lifetime Achievement Award voor haar indrukwekkende parcours en oeuvre. Dani Klein neemt, als laatste originele lid van de band, de onderscheiding in ontvangst tijdens de liveshow.

CAMILLE is vier keer genomineerd. Ze maakt kans op een MIA voor ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’ en de sectoraward ‘Live act’. Net als Pommelien Thijs maakt ze dus kans om haar allereerste MIA’s te verzilveren.

Metejoor maakt kans op een MIA in de publiekscategorieën ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Hit van het jaar 2022’ en ‘Solo man’. Hij won vorig jaar drie MIA’s, hoeveel kan hij er dit jaar verzilveren?

Bart Peeters presenteert de MIA’s 2022. Hij is niet enkel daarin ervaringsdeskundige – hij was voor de MIA’s in 2017 al presentator – maar ook in de MIA’s zelf. Bart won namelijk tal van MIA’s doorheen zijn carrière en trad bij de vorige editie nog op in de show als winnaar van een MIA voor ‘Album’. (PADI)

De MIA’s 2022: live te zien op Eén op donderdag 26 januari om 20.40 uur. Wie de MIA’s live wil bijwonen, kan nog tickets verkrijgen via mias.be of paleis12.com.