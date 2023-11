Metejoor ziet grote Sportpaleisdroom in vervulling gaan, maar staat in het voorjaar van 2024 ook al in Brugge, Oostende én Roeselare

We schrijven 4 oktober 2018. De spanning is te snijden aan de Reyerslaan, want op die donderdag zou bij de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op radiozender MNM bekend worden gemaakt wie op 31 oktober en 1 november van dat jaar het voorprogramma van Deerlijknaar Niels Destadsbader zou mogen verzorgen in het grote Antwerps Sportpaleis. Het ging uiteindelijk nog tussen EMMS – het alter ego van Emma De Quick – en ene Joris Van Rossem die zich had ingeschreven als de genaamde Metejoor. Uiteindelijk wist de zanger de juryleden Niels Destadsbader en Miguel Wiels te overtuigen met zijn “Geloof in mij” – aan aangepaste versie van Niels’ K’s Choise-hit “Believe” – en mocht hij het publiek van datzelfde Sportpaleis enkele weken later helemaal opwarmen voor de komst van showbeest Destadsbader.

We schrijven 4 en 5 november 2023, ruim vijf jaar na datum en nu is het diezelfde Metejoor die er – solo – op de planken staat. En wie mocht zaterdagavond niet ontbreken op de tribunes in Merksem? Inderdaad, diezelfde Niels Destadsbader van weleer. Hij kreeg te zien hoe het publiek al voor de start van het concert helemaal gek werd wanneer er filmpjes uit de backstage van het Sportpaleis werden getoond en Metejoor volgens diezelfde beelden oppeppende berichten mocht ontvangen van de groten der Aarde. Zo spotten we niet alleen berichten van onder meer Bart Peeters, Natalia en Koen Wauters, maar bleek ook U2-frontman Bono op de hoogte te zijn van de Sportpaleis-avond van de zanger. Hij wist er zelfs bij te vermelden dat men in Las Vegas al had geïnformeerd wanneer hij aldaar een show zou spelen. Eenmaal het filmpje tot zijn apotheose kwam, met een beeld van Metejoor op het toilet, mocht het publiek de kelen openen om alvast luidkeels mee te zingen. En dat deden ze amper een minuut later vlotjes over toen de show écht startte met “Kom dichterbij”. Het bleef zelfs niet bij die paar minuten meezingen, want ook nummers als “Ze meent het” en “Horizontaal” werden moeiteloos vocaal ondersteund door het aanwezige publiek. Maar Joris blijft natuurlijk de man van de vele duetten met Nederlanders en dus mochten in het eerste deel ook Snelle en Hannah Mae niet ontbreken om met hem respectievelijk “Kijk ons nou” en “Wat wil je van mij” live te komen brengen onder het blauwe dak.

Metejoor © Dimitri Vanlommel

Het tweede deel startte met het naar de mening van ondergetekende, beste Metejoor-nummer ooit gemaakt: het door Bart Peeters zijn “Onzen Blackie” geïnspireerde nummer “Eén cappuccino”, waarbij het voltallige Metejoor-team op het B-podium ging staan en de tent op zijn kop zetten door – begeleid door gitaar – simpelweg ritmisch met een lepeltje op een mok te tikken. Het leven ging Metejoor de voorbije zeven jaren voor de wind en dat bracht hem al op vele mooie plaatsen in ons land. Volle zalen, massahysterie, het hoorde er allemaal bij. Toch loochende de zanger ook zijn beginjaren niet. Zo bleken ook “Ik hou van jou”, “Het boeit me geen” en “Je hoeft niet bang te zijn” nog vers in het geheugen van het publiek te zitten. De fans die al meermaals een concert van Metejoor hadden bijgewoond, kregen er als toemaatje zelfs de traditionele uitsmijter “Oena” bij. Maar buiten alle leute, was er ook plaats voor een wat meer ingetogenheid. Metejoor nam immers de tijd om even stil te staan bij zijn vriend Tim Gooris, die zichzelf enkele jaren geleden van het leven had benomen en waarvoor hij zoveel jaar geleden aan een andere vriend beloofde hulde aan hem te brengen als hij ooit in een uitverkocht Sportpaleis zou staan. Van Rossem hield woord en kreeg het op het einde van dat nummer, “Stapelbed”, zichtbaar moeilijk toen het publiek hem een lange staande ovatie gaf. Er kon zelfs nog een cover van “Een ster”, in de versie van Stan Van Samang, af als toegift voor de ovatie. Gelukkig voor de fans en de zanger, was het droevige gedeelte van de show slechts van korte duur en was na de meezinger “Dit is wat mijn mama” zei alle ellende allang vergeten. En natuurlijk trakteerde de zanger het publiek ook in het tweede deel nog op duetgasten. Zo kwam Emma Heesters tijdens het officiële gedeelte “Rendez-Vous” meezingen en nam Babet met “Eén op een miljoen” nog het tweede van drie bisnummers voor haar rekening.

Metejoor © Dimitri Vanlommel

Van Rossem had een droom: één Sportpaleis vullen. Het werden er twee, beiden uitverkocht. En dus kriebelde het bij de zanger zo fel dat hij ineens beslist heeft om binnen twee jaar opnieuw in Merksem op te treden onder het blauwe dak. Voorlopig staat er slechts één show gepland, maar het Sportpaleis kennende is er vaak wel marge voor aansluitende extra concerten. Noteer dus momenteel maar al zaterdag 1 november 2025 in de agenda. Tickets zijn beschikbaar vanaf maandag 6 november. Gelukkig moet de zanger niet zo gek lang meer wachten om nog eens in het Sportpaleis te staan, want in december staat hij er maar liefst drie keer als gastartiest. Eenmaal tijdens Q-pop en tweemaal tijdens het huldigingsconcert aan Will Tura, de grootmeester uit Veurne. Solo kunnen we Metejoor in 2024 ook nog aan het werk zien in het Concertgebouw Brugge (16 maart), Kursaal Oostende (2 en 3 april) en op Schiervelde in Roeselare (2 mei). Tickets daarvoor zijn te koop via de website van Metejoor. (PADI & Tom)

Alle informatie omtrent de optredens van Metejoor en bijhorende tickets, zijn te vinden via https://www.metejoor.be/.