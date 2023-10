Metejoor reist met de trein door Vlaanderen om album ‘Joris’ voor te stellen en houdt ook halt in Brugge en Oostende

In het spoor van Metejoor! Dat mochten 300 fans vandaag, zaterdag 30 september, letterlijk nemen. Sinds gisteren, vrijdag 29 september, is het nieuwe album ‘Joris’ van Metejoor overal beschikbaar, dus wilde de populaire artiest op een speciale manier de plaat voorstellen aan zijn fans. En hoe geraak je nu beter op verschillende plekken in Vlaanderen dan met de trein?

“Het is fantastisch om op één dag fans in heel Vlaanderen te ontmoeten. Terwijl ik hen op de trein een preview gaf van het album, reisden we milieuvriendelijk en zonder file vlot doorheen het land. Beter kan toch niet? Om iedereen zo rondom mij te zien zitten, het leek wel alsof we in mijn living zaten (lacht). Op en top quality time met de fans. Het was een meer dan geslaagde dag”, zegt Metejoor.

Dankzij radiozender MNM, modeketen e5 en spoorwegmaatschappij NMBS mochten 300 fans van Metejoor op de trein stappen. NMBS zorgde voor een unieke Metejoor-trein die op 6 plaatsen in Vlaanderen stopte: Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende. Metejoor stelde op de trein live zijn nieuwe album ‘Joris’ voor in een akoestische setting. De fans werden nog meer in de watten gelegd, want ze kregen ook de kans om Metejoor te ontmoeten.

is ontzettend populair en al enkele jaren niet meer weg te denken uit de hitlijsten. In 2021 verscheen Metejoors debuutalbum, dat intussen platina is en al bijna twee jaar hoog in de Ultratop staat. Op het album staan de monsterhits ‘1 Op Een Miljoen’, ‘Rendez-vous’, ‘Ze Meent Het’ en ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’. Ook met ‘Wat Wil Je Van Mij’, een duet met de Nederlandse Hannah Mae, scheert Metejoor nog steeds hoge toppen. De song is intussen goed voor dubbel platina en is daarmee een van de grootste hits in Vlaanderen. Ook in Nederland kent deze single een grote doorbraak. Met ‘Wat Wil Je Van Mij’ heeft Metejoor daar als vijfde Vlaamse zanger ooit een Nederlandstalige top 10-hit te pakken.

Het tweede album ‘Joris’ van Metejoor is een heel persoonlijke plaat. De leading track ‘Eigen Schuld’ – waarmee Metejoor op dit moment volop scoort – is een echte power ballad en gaat tot in het diepste van de ziel. Naast talloze nieuwe nummers staan op het album ook gekende hits van Metejoor als ‘Wat Wil Je Van Mij’ en ‘Kijk Ons Nou’, een song met de Nederlander Snelle. Ook de Liefde Voor Muziek-tracks ‘Laat Ons Een Bloem’, waarmee Metejoor de zomer van 2023 inpakte, en ‘Schaduw’, een samenwerking met zijn zus Lisa, prijken op het album.

Binnenkort gaat een grote droom van Metejoor in vervulling, want dan speelt hij zijn eerste soloconcerten in de grootste concertzaal van het land. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november zal hij zijn nieuwe album ‘Joris’ voorstellen in het Sportpaleis. (PADI)

‘Joris’, het nieuwe album van Metejoor, is te verkrijgen in de cd-winkel en ook te downloaden via de grote streamingplatforms. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november staat Metejoor in het Antwerpse Sportpaleis. Info en tickets: www.sportpaleis.be