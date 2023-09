Metejoor pakt uit met zijn tweede persoonlijke album ‘Joris’: “Mag ik ook verdrietig zijn als jullie allemaal erbij zijn? Mag ik m’n emoties delen met jullie?”

Metejoor is ontzettend populair en al enkele jaren niet meer weg te denken uit de hitlijsten. In 2021 verscheen zijn debuutalbum dat intussen al platina is en dat al bijna twee jaar hoog in de Ultratop staat. Op dit album staan de monsterhits ‘1 Op Een Miljoen’, ‘Rendez-Vous’, ‘Ze Meent Het’, ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’. Ook met ‘Wat Wil Je Van Mij’ – een duet met de Nederlandse Hannah Mae – scheert Metejoor nog altijd hoge toppen. Vandaag brengt Metejoor zijn nieuw album ‘Joris’ uit. Dit is een heel persoonlijke cd geworden. De leading track ‘Eigen Schuld’ is een echte power ballad en gaat tot in het diepste van de ziel. Op deze cd staan ook de bekende songs ‘Wat Wil Je Van Mij’, ‘Kijk Ons Nou’ – met Snelle uit Nederland -, ‘Laat Ons Een Bloem’ en ook ‘Schaduw’, een samenwerking met zijn zus Lisa.

In het spoor van Metejoor, iets waar velen van dromen. Op zaterdag 30 september mogen heel wat gelukkigen dit letterlijk nemen, want de winnaars van de wedstrijden van MNM, e5 en NMBS mogen – samen met Metejoor – op de trein springen. Deze trein stopt ook in Brugge en Oostende. De populaire zanger zal doorheen Vlaanderen reizen en zijn album live voorstellen aan zijn fans op de trein. En er is nog groot nieuws, want op vrijdag 3 en zaterdag 4 november stelt Metejoor zijn nieuw album ‘Joris’ ook voor in het Antwerpse Sportpaleis. Voor ons waren dat allemaal invalshoeken om eens met Metejoor alias Joris te praten. Dit deden we in het prachtige gebouw van CNR Records in Niel.

Ben je al wat bekomen van die drukke zomer? In je vorig beroepsleven waren de maanden juli en augustus voor je rustige maanden. Nu is dat compleet anders geworden. Heb je genoten van al die optredens? Van al die fans?

Metejoor: “Ik heb er enorm van genoten. We hebben heel veel concerten gedaan, ook grote concerten. We deden dat super met de band en de crew. Ik begin het al te missen. Je weet dat je dan iedere dag met de groep ergens naartoe gaat, maar dan valt dat plots weg. We hebben nu wel veel werk met promo te voeren voor mijn nieuwe cd en ook met de voorbereiding van de Sportpaleis-concerten. Om terug de brug te maken naar school, was ik nu eens heel blij dat ik op 1 september niet naar school moest gaan. Ik zag jongeren op 1 september met de fiets naar school rijden en dacht: ’t is weer begonnen”.

Je album heet ‘Joris’, uw voornaam, terwijl iedereen je nu kent als ‘Metejoor’. Zal je weldra door veel fans ‘Joris’ worden genoemd?

Metejoor: “Goeie vraag! Ik zou het niet erg vinden hoor. De mensen mogen gerust Joris zeggen. Ze hebben een optie om te kiezen. Dat is toch mooi. Metejoor een bandnaam, Joris mijn eigen naam, maar de fans mogen gerust weten wie er achter Metejoor zit en welke verhalen er achter schuilen. Bij deze cd ‘Joris’ mag dat.”

In ‘Eigen Schuld’ zing je o.a. heb je alles geprobeerd.. en zij heeft genoeg van je flauwekul… Is dàt nummer een autobiografische song?

Metejoor: “Dat komt door relationele zaken. Ik had al eerdere relaties en dat is een gevoel waarover ik schreef. Deed ik alles wat ik moest doen om een relatie te redden? Konden we nog andere pistes bewandelen om verder te gaan? Ik denk dat iedereen dat meemaakt. Daarom heb ik dat persoonlijk gehouden, maar ik bemerkte in de voorbije dagen dat er heel veel reacties op dat liedje kwamen en dat mensen zich daar goed in herkennen. Maar dat telt niet alleen in een relatie, maar ook in familiale omstandigheden waarin men ruzie had.”

Waar is ‘Het Pleintje’ gelegen waarover je zingt? Een plaats waar jij als Joris in je jonge jaren ging spelen? Momenten waar je nog zorgeloze tijden had? Waar je ‘jongens tegen meisjes’ speelde…

Metejoor: “Dat pleintje is in de straat van mijn ouders in Vosselaar, op 50 meter van het ouderlijke huis. Het leuke aan het pleintje is dat het spontaan was. Toen bestond er nog geen gsm, we spraken daar gewoon af. We hadden een kamp gebouwd en daar leerde ik constant andere mensen kennen. Stijntje van ’t pleintje bracht een andere kameraad mee, buurvrouw Noami had een andere vriendin mee, enz. Het was daar altijd zo leuk. Het pleintje bestaat nog altijd, alhoewel ik vind dat het niet meer zo mooi is. Voor ons was dat op een bepaald moment onze afspraakplaats. Dat was de kroeg waar we als kind naartoe mochten. Waar we vergaderden, waar we zongen. Onze ouders moesten ons komen halen of we zaten daar dag en nacht. ’t Was zo’n mooie leeftijd. We woonden daar vanaf mijn vijfde jaar en ik bleef daar spelen tot de leeftijd van dertien jaar. Daarna vertrok ik naar het middelbaar in de grote stad Turnhout. Maar dat pleintje blijft mij nog altijd bij.”

© Johan Jacobs

Over ‘De Zijlijn’: sta je stil van wat de mensen aan de zijlijn over uw persoon denken? Je hebt al ondervonden dat mensen over je praten, maar stoort dat je wel eens of toch niet? Misschien wil je zelf liever aan de zijlijn staan dan in de belangstelling?

Metejoor: “Bij momenten wel. Vroeger had ik wel angst op het voetbalveld over wat ze zouden roepen naar mij. Op de middelbare school dacht ik wat de mensen van mij dachten. Idem mijn eerste cafébezoek of tijdens een sollicitatiegesprek dat ook voorkomt in het lied, waar andere mensen dan in een kwartier of een half uur over je gaan beoordelen wat je wel of niet kan. En nu ook hé. Iedere keer als ik met mijn gezicht op tv kom of op een podium stap, dan weet ik dat ik mij heel kwetsbaar opstel en dat mensen een oordeel over mij vellen. Maar dat is voor iedereen zo hé, dat is van toepassing bij iedere job. Overal waar je komt, hebben mensen een oordeel. Ik vind dat die zijlijn heel goed verwoord is. Mensen staan aan de zijlijn te kijken naar een voetbal-, basketbalveld of een andere sport, maar die zijlijn wordt ook doorgetrokken in het dagelijks leven van gewoon de mensen die je beoordelen. Door die sociale media kan je het direct online zien hé. Dat is moeilijker geworden. Het komt zo vaak in het nieuws. Dat is spijtig. Als artiest kan je er een liedje over maken en hopen dat het binnenkomt bij de mensen. Of zo’n reacties mij storen? Dat stoort mij veel minder dan in het begin. Als je met iets begint, dan ben je nog niet zeker. Wie je bent, wat je gaat doen qua muziek en dan is die negatieve feedback niet leuk. Maar nu komt dat minder binnen, maar toch willen alle artiesten ook het negatieve wel eens nalezen.”

Er staan precies geen nieuwe primeurs qua samenwerkingen op je album. We vonden een duet terug met Hannah Mae, met Snelle en de song ‘Schaduw’ met je zus Lisa. Je bent nochtans bekend bij het publiek als dé man van de duetten.

Metejoor: “Dat klopt. Hier staan geen nieuwe samenwerkingen op, maar dat betekent niet dat ik niet meer van plan ben om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Ik denk dat het past op dit album dat ik zelf zing als individu over nostalgische dingen, over mijn leven en dan moet je daar niemand anders bij betrekken. Ik heb al een duet met mijn zusje Lisa, nu bekend onder de naam LEEZ. Ik denk dat het enige echte duet was dat erop mocht dat past binnen het verhaal van Joris of broer en zus. Maar ik sluit zoiets in de toekomst zeker niet uit.”

Heb je het gevoel dat je al de ‘Metejoor-sound’ hebt gevonden of ben je nog steeds aan het sleutelen om die perfecte sound, om je eigen identiteit op muzikaal vlak te vinden?

Metejoor: “Ik denk dat we een soort sound hebben gevonden. Dat is het verschil tussen het eerste en tweede album. Op dat eerste album stonden er heel wat sound van de voorbije vijf jaar. Die songs lagen ver uit elkaar qua stijl. Nu hadden we de sound, maar dat betekent niet dat dit constant kan verschillen. Album één en twee zijn zo verschillend. Nu bij de sounds ook, en dan is er nog een verschil met de sound die we brengen tijdens live optredens.”

In ‘Groot’ sta je stil bij de kids die de eerste dag naar school gaan, ouders die hun kinderen zien opgroeien, de oma’s die bij een dokter binnen loopt.. In ‘Groot’ zing je zelf voor ‘iedereen’. Een beetje ook een song omdat alles zo vlug gaat in ’t leven of heb ik niet goed geluisterd?

Metejoor: “Haha, je hebt wel goed geluisterd. Voor ons was groot wat ik vroeger liever tegen mezelf had gezegd. Leerkrachten zeiden: maak jezelf groot… Dat is iets wat nostalgisch is. Maar eigenlijk is het een cadeautje naar de mensen toe: doe én durf als je iets wilt bereiken en sta erbij stil.”

Waarom nam je ‘Spookrijder’ op? Door een meegemaakte ervaring?

Metejoor: “Om eerlijk te zijn. Stefan van The Companions wilde al heel lang een lied maken met de term spookrijder. We hebben samen gepuzzeld, bekeken welke richting we wilde uitgaan. We trokken de kaart van het relationele, maar trokken het breed uit want dat kan alles zijn. In een discussie kan er van alles gebeuren. Partners die samenwerken en elk een andere kant opgaan… Dit lied is iets minder uit mijn leven gegrepen, maar we hebben het wel geschreven dat ik het ook kan begrijpen. Voor mij zou het in de relationele sfeer passen, maar in de brede zin kan het van alles zijn.”

Ik luisterde aandachtig naar ‘Mag Ik Verdrietig Zijn’. ’t Zal wel niet autobiografisch zijn, alhoewel een artiest ongetwijfeld ook wel eens verdrietig is. Juist toch?

Metejoor: “Dat is wél autobiografisch. Dit lied is geschreven op het moment dat ik binnenin intens verdriet had, maar ik kon dat uiterlijk niet tonen. Ik worstelde met een gevoel, maar ik mag ook wel wenen. Ik ben immers ook maar een mens. Een smeekbede: mag ik aub ook verdrietig zijn als jullie er allemaal bij zijn? Mag ik mijn emotie delen met jullie? Of ik een emotionele man ben? Zeker! Ik kan heel happy zijn, maar ik kan ook heel verdrietig zijn.”

Met je gloednieuwe single ‘Eigen schuld’ raak je een gevoelige snaar. Eigenlijk gek dat je met zo’n nummer scoort op de radio’s, terwijl zo’n nummers meestal moeilijk airplay krijgen omdat er bijvoorbeeld geen meezingbaar refrein in zit. Dat is alvast mijn mening, kan je mij daarin volgen?

Metejoor: “Dat klopt wat je zegt. Dat is een beetje een atypisch nummer. In alle voorgaande singles heb je een refrein dat je gemakkelijk kan meezingen qua rijmschema en klanken. Bij ‘Eigen Schuld’ is dat minder het geval, omdat er meer werd gefocust op de boodschap en de identiteit van het lied. En daarbij die piano en de juiste melodieën versterkt dat alleen maar. Als we het liedje live gaan brengen, dan spreek ik het laatste stukje van de song uit. De mensen gaan dat wel belangrijk vinden. Dat liedje én vooral de tekst moet binnenkomen. Ik krijg er veel feedback op van de mensen. Ze zeggen dat het één van de sterkste liedjes is die ik al ooit maakte. Dankjewel zeg!”

Je nam ook twee songs uit ‘Liefde Voor Muziek’ uit: ‘Laat Ons Een Bloem’ en ‘Schaduw’ samen met je zus Lisa. Waarom opteerde je voor deze twee songs én niet voor anderen, want in dat liedjesprogramma zong je er nog méér.

Metejoor: “’Laat Ons Een Bloem’ is onze zomersingle geworden, die heel herkenbaar is bij de mensen. Het team vond dat dat liedje op de cd moest staan. En ‘Schaduw’ is teruggetrokken naar het album ‘Joris’. We zijn broer en zus. Dat past bij dit album en die keuze was dus wel heel vlug gemaakt.”

Bij liedje zestien stond ‘Outro’ vermeld. Ik was benieuwd welke song dat zou worden, maar ’t was jij die de fans toesprak. Leuk zo, en toch iets dat velen je nog niet voordeden.

Metejoor: “Dat weet ik. Op het eerste album stond ‘Intro’ en daar werd er veel over gepraat. Dat was een dankwoord naar de fans, want dankzij hen kan ik hier staan en kan ik een album uitbrengen. De mensen kopen een cd aan of downloaden die, maar je kan niet zeggen van ‘merci dat je dit doet’. Vorige keer was er veel te doen rond de ‘Intro’, deze keer de ‘Outro’. De volgende keer? Misschien iets opnemen om in ’t midden van de cd te plaatsen (lacht).”

Goed nieuws: begin november sta je twee avonden in het Sportpaleis, dé muziektempel bij uitstek in Vlaanderen. We naderen heel vlug die tweedaagse. Wat bied je uw fans aan?

Metejoor: “Het wordt een lange show met heel grootse momenten op muzikaal en visueel vlak. Ook heel veel verhalen. Dat is de sterkte bij onze theatershows dat we een verhaal vertellen en dat gaan we terug doen in het Sportpaleis. Dat is een gigantische zaal, maar heel klein… Inderdaad, we gaan toch voor intiem. Er zijn veel songs om intiem, om heel klein te brengen én dat gaat lukken…”

Euh, waarom koos je dan niet voor de intimiteit van de Lotto Arena?

Metejoor: “Dan zouden we die show veel keren moeten brengen (lacht). We voelden dat het een moment was voor het Sportpaleis. Voor hetzelfde geld is dat binnen enkele jaren niet meer het juiste moment. We bieden wel een mooie show aan.”

Zet je zelf de kat niet bij de melk: in je persnota staat vermeld dat dit je ‘tweede persoonlijke’ album is, maar we kregen mee dat de focus van dit gesprek op professionele activiteiten lag. Voor mezelf geen probleem, maar zorg je niet zelf ervoor dat door met ‘Joris’ uit te pakken de nationale media wél interesse hebben in je privéleven…

Metejoor: “Dat is een heel mooie vraag, maar ik vind het een dubbele… Als artiest schrijf je over je gevoel. Ik denk dat dit voor alle artiesten zo is. Je geeft de mensen een medium. Muziek bepaalt je gevoel. Dat is een cadeau dat je kan geven aan mensen. Dat begint bij mijn gevoel. Niet over mijn gevoel schrijven, dan zal dat moeilijk zijn. Zetten we de kat bij de melk? Er zullen natuurlijk vragen komen over één of ander lied. Ik heb daar geen probleem mee en zal dat ook beantwoorden. Want daar gaat ‘Joris’ over, maar ’t is wat ze er nadien dan over schrijven… Maar ik ga niet veranderen. Ik zal blijven schrijven over mijn gevoelens. Dat is ook de kern van mijn muzikale loopbaan. Dat niet doen zou ik spijtig vinden. Eerlijk, nogmaals: dat is een heel goede vraag waarover wij ook eens moeten nadenken.”

Zoals je weet zijn wij een West-Vlaams weekblad. Als Metejoor kwam je nu al vaak in onze provincie. Heb je al uitschieters qua mooie momenten die je in de voorbije muzikale jaren beleefde in onze provincie?

Metejoor: “Kursaal Oostende, Concertgebouw Brugge, De Spil in Roeselare, dat zijn allemaal prachtige zalen, waar je direct een heel leuke sfeer hebt. Oostende is echt bombastisch, dat is super leuk. En dan nog al die tv-shows aan de kust. Dat is een heel mooie beleving. Dat is iets dat je enkel in Vlaanderen hebt, waar het publiek dichtbij de artiesten kan staan. Qua vakantie zorgt de zee voor rust, maar ik zat daar de hele voorbije zomer. De Haan is heel tof qua plaatsje om er te verblijven voor een vakantie.” (PADI)

‘Joris’ het nieuwe album van Metejoor kan je vanaf nu aankopen in de winkel of downloaden via de grote streamingplatforms. Op zaterdag 30 september stopt de Metejoor-trein o.a. in Brugge en Oostende. Enkel voor winnaars! Een exact uur van aankomst wordt dan ook niet vermeld. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november staat Metejoor in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets zijn te verkrijgen via www.sportpaleis.be