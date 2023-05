Metejoor lijkt klaar voor West-Vlaanderen en dat merkte ook ‘Mentor Bart’

Afgelopen weekend mocht Metejoor verschillende dagen zijn tenten opslaan in het Trixxo Theater in Hasselt, maar zaterdag en zondag staat hij dan eindelijk weer in onze provincie. Eerst is het Proximus Theater in Plopsaland De Panne aan de beurt en daags nadat volgt een stop in Concertgebouw Brugge. Wij gingen afgelopen weekend een kijkje nemen en kwamen zowaar nog een ander bekend gezicht tegen: dat van Bart Helpens, zijn mentor in het Virga Jesseziekenhuis tijdens het VTM-programma ‘Een echte job’.

In volle covid 19-periode mocht Metejoor voor het programma stagelopen in het Hasseltse revalidatiecentrum en werd er van dichtbij gevolgd door Bobath- en revalidatieverpleegkundige Bart Helpens. In dat opzicht was het voor de mentor een beetje een thuismatch. Al blijkt de interesse in zijn voormalig pupil toch verder te gaan dan een acte de préséance in een toevallig gekozen concertzaal. “Vorig jaar zaten we hier ook en had ik zelfs revalidanten mee. Ik denk dat ik van zijn vorige tournee zeven optredens bijgewoond heb en dat er ook voor deze ronde opnieuw zeven data vastliggen”, vertelt Bart. “Ik heb hem acht dagen als BV naast mij gehad en vond dat zo geweldig. Hij heeft zich toen in mijn kunde verdiept en dus vond ik het niet meer dan logisch dat ik mij ook in die van hem zou verdiepen. En zo volg ik hem, samen met een paar collega’s, op verschillende plaatsen. Of we ook voor De Panne of Brugge tickets hebben, zou ik eens in mijn agenda moeten checken. Het zou best wel kunnen. Je moet weten dat ik van deze tournee zelfs de try-outs mee heb gevolgd en dus perfect weet wat hij wanneer gaat zeggen, maar toch blijf ik elke keer weer oprecht genieten.”

Metejoor. © PADI/Daniël

“Het fijne aan Metejoor is dat hij ook als mens superleuk is om mee te werken. Zo herinner ik mij dat de opnames tot twee keer toe zijn uitgesteld door corona. Eenmaal omdat Joris zelf positief testte en een andere keer omwille van een uitbraak binnen onze dienst zelf. Ook daar is hij vlotjes meegegaan in wat hij wel en niet mocht doen. Mijn eigen playlist op Spotify is één al Metejoor en ook dat is te danken aan die fijne draaiperiode. Het was geweldig om te zien hoe zijn liedjes de pijn bij onze revalidanten konden verzachten. Momenteel zijn we al eventjes verder en worden de liedjes minder opgezet, maar met de mensen die er toen wel bij waren, wordt al eens teruggeblikt op de mooie momenten. En dan zijn er natuurlijk ook nog de mensen die het op de televisie hebben gevolgd en er al eens over praten. Ik denk en vrees dus dat ik hem ga blijven volgen. Je ziet hem ook altijd stralen op een podium en dat is geweldig.” Of Bart komend weekend het land doorkruist om naar onze provincie te komen, moet hij dus eerst agendamatig even aftoetsen. Of hij wel al zeker is van tickets voor de Sportpaleis-concerten die de zanger in november zal geven in Antwerpen? “Uiteraard! Voorlopig ga ik slechts één keer, maar ik weet dat er mensen in mijn omgeving zijn die graag zouden gaan en me al gevraagd hebben of ik het zie zitten om daarom nog een tweede keer te gaan ook. Maar ik vrees dat mijn vrouw me nu al gek verklaart.” (PADI & Tom)

Voor zowel het concert van zaterdag in Proximus Theater in Plopsaland De Panne als dat van in Concertgebouw Brugge, zijn nog enkele tickets beschikbaar. Die zijn te verkrijgen via http://www.metejoor.be/.