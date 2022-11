Metejoor in De Spil in Roeselare: “Ik mag mijn nieuwe single ‘Wat Wil Je Van Mij’ nog niet zingen”

Woensdagavond trad Metejoor op in De Spil in Roeselare in een organisatie van PMLE. Net zoals op zoveel andere plaatsen moest men op deze locatie ook het bordje ‘Uitverkocht’ plaatsen.

Omstreeks 20.15 uur begon Metejoor met ‘Wie Ga Ik Zijn’, gevolgd door ‘Anders’. Dan volgden de eerste woorden van Metejoor. “Het was een zotte zomer met heel wat concerten. We speelden voor heel wat mensen. Wij kunnen alleen maar genieten dankzij jullie, want jullie komen kijken. We zijn heel blij om jou te zien”, gaf Metejoor toe, waarna hij ‘Blij Om Jou Te Zien’ zong.

Over ‘Ze Meent Het’ zei hij: “Relaties zijn geweldig, maar ook beangstigend.” Na ‘Ik Laat Je Nooit Meer Gaan en ‘Handen In Het Haar’ stond Metejoor stil bij de song ‘Noordpool’. “Als ik dat liedje zing, denk dan aan de persoon die je zo dierbaar is”, zegt Metejoor tegen het publiek. Het werd heel stil in de zaal. Links en rechts zagen we iemand naar z’n zakdoek grijpen om een traan weg te pinken. ’t Was een ontroerend moment in deze show.

Metejoor aan het facetimen met Hannah Mae in De Spil in Roeselare. © PADI/Daniël

We vernamen ook dat Metejoor een voorliefde heeft voor een cappucino. ‘Kijk Ons Nou’, zijn duet met Snelle, bracht hij natuurlijk ook. “En daar is hij…”. Het publiek applaudisseerde, maar de Nederlandse zanger was helemaal niet aanwezig. Metejoor zei dat hij dit liedje zou brengen met zijn zus Lisa, die ook de duetten voor haar rekening nam. “Sinds vandaag heb ik een nieuwe single. Ik was al de hele morgen op pad naar de radio’s. Of ik die song zal zingen? Helaas niet, want dat mag niet. Pas op het feest van Q-Music op 26 november mag ik dat nummer brengen. Maar ik heb nieuws: vandaag is Hannah jarig. Of ik haar kan bereiken, weet ik niet maar ik ga het toch proberen en we kunnen al eens wat repeteren. Als we haar zien kunnen we eens het refrein van die nieuwe song zingen. Jullie zingen, ik zorg voor de facetime.” Metejoor lachte en zo gebeurde het ook, zodat ‘Wat Wil Je Van Mij’ toch even op een andere manier met een heel groot koor werd gezongen. Daarna werd ‘Horizontaal’ luidkeels meegezongen net als ‘Rendez-Vous’, ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ en ‘Hoe Kon Ik Zo Dom Zijn’. Er volgden nog twee bisnummers, waarna de 842 aanwezigen heel tevreden naar huis vertrokken. Wedden dat er veel van deze aanwezigen ook naar én van zijn twee concerten op vrijdag 3 of zaterdag 4 december in het Antwerpse Sportpaleis zullen afkomen? (PADI)

Even een gekke bek trekken, dat mag toch ook hé? © PADI/Daniël

