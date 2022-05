Metejoor en Snelle brengen ‘Kijk ons nou’ uit: “Een leuke boodschap, een echt jongensliedje voor vriendengroepen die willen feesten”

We zijn pas bijna eind mei en nu al mag Joris Van Rossem alias Metejoor uit de Kempen zeggen dat 2022 zijn jaar is. Vorige maand keerde hij naar huis terug met maar liefst drie MIA’s. Je mag geen affiche bekijken of Metejoor zal er optreden. Je kan geen dag- of weekblad open slaan of je leest iets over de ‘nieuwe ontdekking’ Metejoor, die in ‘een vorig leven’ leerlingenbegeleider was maar zich nu volledig focust op zijn muziek. Op woensdag 25 mei brengt hij ‘Kijk ons nou’ uit, een nummer in duet met Snelle. En dat is inderdaad niet zijn eerste duet met een Nederlandstalige artiest of artieste.

Metejoor (31) sprak met ons bij zijn platenfirma CNR in Niel. De zon was van de partij, zodat we voorstelden van de babbel buiten te doen, met zicht op het prachtige meer. Metejoor zei direct ja, waarna we enkele vragen op hem afvuurden.

Ik zag je bij de ‘Gouden K’s’ én ik zag je ook bij ‘De MIA’s’. Ik zag je nadien in de persruimte nog gelukkiger met je drie behaalde MIA’s. Hoelang duurde het vooraleer je besefte hoe ‘hot’ jij wel bent in Vlaanderen?

Metejoor: “Och, het blijft maar duren. Ik kan het nog altijd niet echt plaatsen. Dat overkomt mij, de mensen zeggen dat wel en dat is heel tof. Mijn eerste theatertour was vlug uitverkocht of 15.000 tickets die werden verkocht om Metejoor te zien. Dat is gek, dat voelt nog altijd heel raar aan. Ik voelde aan als ik het podium opkwam, wat dat met een publiek doet. Die kenden al mijn liedjes. Dat vond ik heel straf. Dat betekent dat het publiek mijn album goed instudeerde, maar het betekent ook dat ik nu op een goede golf zit. Dat is heel leuk. En ‘hot’, dat is een leuk woord. Als bescheiden Kempenaar is dat altijd moeilijk, maar ik weet dat er nog veel mensen Metejoor niet kennen. Dat er dus nog een grote markt open ligt om te ontdekken en dat we dus verder kunnen blijven knallen.”

Vijf jaar geleden hoorde we niets van je én plots ben je zo populair. Hoe gebeurde die kentering? De juiste single op het juiste moment, het juiste team?

Metejoor: “Vooral het juiste team en natuurlijk ook de juiste single. Dat is een beetje een discussiepunt: vijf jaar, lang geduurd? Maar collega’s zeggen dat ze vaak 13, 15 of 20 jaar al bezig zijn vooraleer ze zo hoog staan én dan is het nog de kunst om dat vol te houden. Vijf jaar is concluderend niet lang, maar dat voelt lang omdat je op zoek bent. Welke muziek wil ik maken? Welke stijl wil ik brengen? Welk verhaal wil ik vertellen? Wie ga ik zijn? Zoals het eerste liedje op het album: Wie is Joris? Hoe ga ik dat vertellen aan de wereld aan de hand van muziek. We hebben een heel sterk team waarmee we al vijf jaar bezig zijn en ondertussen hebben we al een groter team, een team met een goede visie. En dan het juiste liedje uitbrengen. ‘1 op een miljoen’ werd door heel Vlaanderen omarmd. De single ‘Blij om jou te zien’ had hetzelfde potentieel, maar werd enkel maar gedraaid op MNM en Radio2. Die single stond altijd op twee in de Vlaamse Ultratop, maar ‘1 op een miljoen’ stond op één en dat is een wereld van verschil vooral voor radio en tv.”

Jij bent één artiest van de nieuwe generatie. Met alle respect maar veel van onze bekende artiesten hebben al een oudere leeftijd én dus moet er vernieuwing komen, moeten er nieuwe mensen opstaan die willen zingen én die in de toekomst hun plaats opnemen. Ben je op het juiste moment ‘ontdekt’?

Metejoor: “Ja! Hans Francken wist met zijn visie dat er binnen zoveel jaren een gat in de markt zou zitten. Er zou terug plaats zijn voor een mannelijke Nederlandstalige zanger. Ik weet dat mijn zusje in 2016 meedeed met ‘The Voice’ en naar Hans Francken moest. Zij nam mij mee. Hans stelde aan mij voor om twee Engelstalige en één Nederlandstalige liedje te zingen. Het duurde niet lang vooraleer Hans voorstelde om samen te werken, maar in het Nederlands. Hij zat al direct met dat idee.”

Je werkte al samen met Babet, met Emma Heesters, nu met Snelle. Zijn al die duetten die je al uitbracht een strategische zet om ook in Nederland voet aan wal te krijgen en dit door aldie duetten met al die Nederlandse artiesten te doen?

Metejoor: “Ja en neen. We forceren niets. We schreven niet om een duet te maken, zoals ‘1 op een miljoen’ schreven we voor mij alleen. Dan belden we naar elkaar om die song nog wat beter te maken. We dachten na om die song als duet te brengen. Een liefdesverhaal, een sterk verhaal. Toen dacht ik als eerste om dat te proberen met Maan, maar de zangeres Babet zong die demo in als vrouwelijke Nederlandstalige. Dat was zo goed gezongen dat ik voorstelde om te kiezen voor het muzikale. Laat ons het gevoel en de muziek primeren. Dat was dus geen strategische zet om een nummer te brengen om ook naar Nederland te trekken. Net zoals dat nu ook niet het geval was in de samenwerking met Snelle. Ik speelde voor Snelle op Werchter Parklife. Hij kwam kijken, vond dat ik dat heel goed deed. Ik ging kijken naar zijn show, ik kwam er wild van. We spraken nadien met elkaar. Op een bepaald moment hadden we een klik, want we leerden elkaar beter kennen. Niet zoveel later belde hij zelf op met de boodschap dat hij een schrijfkamp organiseerde in ons land. Hij vroeg of ik ook eens wilde langskomen, zodat we een nummer voor mezelf zouden schrijven. Ik ging er met mijn team naartoe. We begonnen te schrijven. Plots bemerkten we: wat we nu aan het doen zijn, kunnen we misschien samen doen. Een wisselwerking tussen twee artiesten, een apart verhaal. Die passie voor muziek bracht ons zover. Het was geen strategisch doel, maar Nederland is voor ons ook wel een leuke markt om daarin deel te nemen. Daar heb je 18 miljoen potentiële luisteraars, maar in Vlaanderen heb je er 6 miljoen. In Nederland kunnen we veel optreden hé. Ons duet heet ‘Kijk ons nou’. Het verhaal in ons liedje: hij belt mij, want mijn relatie zou in die song zijn beëindigd. Hij vraagt of het gaat. Ik zeg dat alles goed kom. Daarna gaan we samen op café, pinten pakken en vrouwen zoeken. Ik herken mij daarin van toen ik 18 of 19 jaar was. Gedaan met de vriendin, maar pinten pakken met de vrienden. In het refrein komen we tot de conclusie: nu snap ik waarom ze is afgeknapt, want we zijn precies weer 18 jaar. We komen tot het besef: misschien zijn we te grote kinderen om een relatie te hebben. Het is een heel leuke boodschap, een vrolijk nummer, een echt jongenslied voor alle vriendengroepen die willen feesten.”

Kende je vooraf Snelle?

Metejoor: “Ik moet daarover niet liegen, maar ik kende hem al van ‘Reünie’, van ‘Smoorverliefd’…. Ik coverde dat wel eens op diverse radiozenders. En ‘Blijven slapen’, zijn grote hit met Maan. Ik ben zeker fan van zijn muziek.”

Gisteren was ik bij MENT TV én daar sprak iemand ‘dat wordt de Zomerhit van 2022’. Wat vind je van zo’n uitspraak?

Metejoor: “Je weet dat nooit hé. Die Zomerhit is voor mij geen doel. Er wordt veel over gesproken, dat is een leuke campagne, maar om die te winnen? Vorig jaar schreven ze ook in de krant dat ik die zou winnen, maar ik won die niet. Dit jaar kan dat anders zijn, na die drie behaalde MIA’s (lacht). Maar dat weet je nooit. Dat zal allemaal afhangen hoe sterk dat nummer wel is. En dan zullen we nog wel zien. De Vlamingen hebben in de voorbije jaren Snelle ook al goed omarmd, maar ik denk dat er in de komende weken heel veel Zomerhits zullen uitkomen. Ik ben nu al benieuwd.” Hij

Al die grote artiesten van Vlaanderen werken samen met Regi, maar ik heb nog niet gehoord dat jij iets zal doen, alhoewel jullie toch bij dezelfde platenfirma CNR zitten.

Metejoor: “Daar werd er nog niet over gesproken. Ik denk dat Regi liever met zangeressen werkt en dat we het daarbij zullen moeten houden. Ik kan hem ook geen ongelijk geven (lacht).”

Jan Smit maakte een bioscoopfilm voor kinderen. Hoe kwam Jan Smit bij je terecht?

Metejoor: “Euh, dat is een heel goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kreeg dat via een productiehuis toegestuurd, maar Jan Smit kreeg wel de kauw erin. Misschien via ‘1 op een miljoen’ dat in Nederland ook goed gekend is. Ik weet ook dat Jan goed bevriend is met Gert en James. Hij is vaak bij hen te gast net zoals ik.”

Vroeger was je leerlingenbegeleider in een school. Mis je het gewone schoolleven niet? Het rinkelen van de bel? Dé vakanties! Wantja, nu moét jij optreden terwijl leerkrachten met vakantie zijn.

Metejoor: “Ik mis dat niet! Dat heeft niets te maken met de job, want ik deed dat heel graag. Ik was graag bij de kinderen, wilde er voor hen zijn. Maar de laatste jaren had ik het gevoel dat ik liever wilde zingen. Ik moest dat nog ontdekken. Ik mis die job niet omdat ik iets heb dat ik nog liever doe. Maar moest die job in de muziek wegvallen, dan keer ik zeker terug naar het onderwijs, maar liever niet want dan zal ik heel de rest van mijn leven denken aan de muziek. En de schoolvakanties? Ik heb nog één week vakantie van nu tot eind december. Maar tijdens die schoolvakanties was ik vaak aan het aftellen. Nog twee weken, nog enkele dagen, dan moet ik terug gaan werken. Nu ben ik soms 16/17 uren bezig met werken. Ik ben dan wel moe, maar dat is niet werken. Moest ik zoveel uren doen op een bureau op school, dan kwam ik knettergek. Vroeger werkte ik na het onderwijs nog als zelfstandige coaching. Toen klaagde ik wel eens bij m’n vrienden dat ik ergens niet mee naartoe kon gaan, maar nu weet ik wel wat het is om het echt druk te hebben. Voor mezelf is het gedaan met de schoolvakanties.”

Alles wat je nu doet wordt goud, maar heb je geen schrik dat het in de toekomst wel eens brons kan worden want niet alles lukt in een muzikale carrière.

Metejoor: “Schrik niet, maar ik denk daar wel over na. Onlangs kreeg ik telefoon van mensen bij de radio, die zeiden dat ik in het voorbije jaar drie weken niet op één stond in de hitparade. Iedere week krijgen we de charts binnen op vrijdag en dan zie je dat je op één blijft staat. Maar het gevaar zal zijn dat mensen gaan bellen wanneer ik niet meer op één zal staan. Maar dat is de norm niet. De norm is een goed liedje hebben, met passie gemaakt én vooral een liedje dat heel lang blijft. Dat kan meestal door veel nummer 1-hits te hebben, maar ik zal dat ook hebben de dag dat we niet meer op nummer 1 staan en dat mensen gaan opbellen. Dan zal ik mij afvragen: oei, doen we iets niet goed? Maar dat is helemaal niet zo. Iedereen maakt wel eens in zijn carrière een dipje mee, maar hopelijk geraken we eruit. Maar het belangrijkste is dat we blijven doordoen.”

Momenteel praten ze maar over twee mensen op nationaal vlak, namelijk Camille en Metejoor. Dat is een hype hé.

Metejoor: “Camille doet de Lotto Arena en ook ik zou dat graag doen. De mensen spreken mij daar ook over aan, omdat Camille dat doet. Ik hou van die theatertour in zalen van 1.000 tot 3.000 mensen. Ik vind dat zo gezellig. Natuurlijk wil je als artiest ooit de Lotto Arena en het Sportpaleis vullen, maar laat mij daar maar rustig naartoe groeien. Maar dat betekent niet dat ik dat niet zou willen doen.”

We zijn een West-Vlaams weekblad. Heb jij een bepaalde band met West-Vlaanderen qua familie, vrienden of wat dan ook?

Metejoor: “Euh, ik heb er geen familie of vrienden wonen. Niels Destadsbader is mijn enige connectie. In Nederland deed ik het voorprogramma van Clouseau en daar gebeurde er al heel veel voor mij, maar in Vlaanderen mocht ik het voorprogramma van Niels Destadsbader doen en hier is het dan ook ontploft. Bij Niels sprong ook radio MNM op de kar en dat bracht veel teweeg. Niet dat ik keiveel optredens erbij had, maar op radiogebied was dat keigoed. En natuurlijk mag ik Camille niet vergeten hé, ’t is ook een West-Vlaamse. Vorig jaar stond ik ook op BuikRock in Deerlijk.” (PADI)

Op woensdag 25 mei komt de single ‘Kom ons nou’ van Metejoor en Snelle uit. Op zondag 29 mei staat Metejoor op het podium van Moen Feest.