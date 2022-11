Metejoor brengt woensdag een nieuwe single uit, en focust zich ook al voor 2023 op ‘Liefde voor Muziek’ én zijn shows in het Antwerpse Sportpaleis

Metejoor in De Spil in Roeselare: uitverkocht! Metejoor in Concertgebouw Brugge: uitverkocht! 2022 is inderdaad hét jaar van Metejoor alias Joris Van Rossem. Deze gewezen leerkracht maakt het volledig waar in ons Vlaamse muziekland. Een nieuwe muzikale ster, een opvolger van ‘onze oudere generatie’ is opgestaan én Vlaanderen sluit Metejoor graag in hun armen. Op woensdag 16 november brengt Metejoor, samen met Hannah Mae, zijn nieuwe single ‘Wat Wil Je Van Mij’ uit. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november staat Metejoor op ‘Night Of The Proms’ in het Antwerpse Sportpaleis. Volgend jaar wordt het terug één groots muzikaal feest, want de zanger uit de Kempen is te zien in de nieuwe reeks van ‘Liefde Voor Muziek’ en op vrijdag 3 én zaterdag 4 november 2023 staat hij zelf in het Antwerpse Sportpaleis, natuurlijk met ongetwijfeld enkele van zijn muzikale vrienden waarmee hij al een duet opnam.

We zitten al in de herfst, de zomerperiode is inderdaad al voorbij. U blikt ongetwijfeld heel positief terug op uw eerste zomer vol muziek en mooie momenten?

Metejoor: “Dat is waar, zeker en vast! Ik beleefde een zotte zomer met heel veel concerten. Dat was puur genieten, want je bent altijd met een heel team op pad. Dat was heel leuk. We zaten op de Gentse Feesten, Maanrock… Ik trad ook op tijdens ‘Night of the Proms’ in Koksijde. Ik deed veel tv-shows, zoals ‘Tien-om-te-Zien’, ‘Zomerhit’… Ik ging heel wat podia af, waar ik toch even wakker moest worden want ik trad soms op voor een heel grote menigte.”

De uitschieter van die voorbije zomerperiode: het optreden op ‘Night of the Proms’ in Koksijde?

Metejoor: “Och, dat was allemaal heel leuk. Na de ‘Night of the Proms’ moest ik wel bij mezelf eens zeggen: ook dat is nu gebeurd. Als kind sprak ik daar immers altijd over, want de familie babbelde daar over en ze gingen ook kijken. Nu mocht ik optreden tijdens de zomereditie in Koksijde én weldra ook op ‘Night of the Proms’ in het Antwerpse Sportpaleis. Dat is één moment waarvan ik dan denk: waarmee zijn we toch bezig? Maar in feite zijn àlle concerten iets unieks, zoals ook die Gentse Feesten of Maanrock. Dat zijn events waar ik als kind of jong volwassene naartoe ging om vooral pinten te drinken, én nu mocht ik daar optreden.”

En de ontgoocheling: dat je toch die zomer niet kon afsluiten met de Radio 2 Zomerhit-trofee?

Metejoor: “Ahja, maar bon… we waren erbij! Ik woon dichtbij Margriet Hermans. Ze zei ooit ‘Jij gaat die Zomerhit mee naar huis pakken’, maar ik zei dat Margriet die Radio 2-Zomerhit zou winnen. Ik zei ook dat die trofee naar de Kempen moest komen. Het was geweldig dat Margriet die trofee mee naar huis mocht nemen. Ik was heel blij voor haar. Margriet en ik kennen elkaar al redelijk lang. Margriet zong in een koor, waar mijn grootvader ook in zong en dus kennen ze elkaar ook al een lange tijd. Toen ik begon te zingen, zei mijn grootvader altijd dat ik heel veel zangles moest volgen, want Margriet doet dat ook en heeft een goede stem.”

Je brengt binnenkort een nieuwe single uit. Wat zal dat precies worden? Ik vernam een duet met Hannah Mae, juist?

Metejoor: “De medeschrijvers zijn songwriters The Companions uit Nederland. Die schrijven voor mij liedjes, maar ook voor andere mensen. Ze waren een refrein aan het schrijven voor Hannah. Ze belden naar mij en vroegen of ik even wilde inzingen in die song. We schreven die song af en we zijn er heel blij mee. We verwachten er veel van. Hannah is vrijwel onbekend in Vlaanderen, maar dat was met Babette waarmee ik de song ‘1 Op Een Miljoen ‘ uitbracht ook zo, maar het lied, de muziek primeert én die heeft een geweldige stem.”

Ga je van duetten uitbrengen uw specialisatie maken?

Metejoor (lacht): “Dààr wil ik gerust mijn specialisatie van maken. Dat is ook heel grappig. We hebben heel wat solonummers liggen voor alleen mezelf en ook nog solonummers naar aanleiding van ‘Liefde voor Muziek’. We beginnen binnenkort nog te schrijven. Maar dat is een liedje waar we niet onderuit konden. Als we dat met het team beluisterden, wisten we dat we dit als duet moesten uitbrengen. Op woensdag 16 november is het zover. Dan komt ‘Wat Wil Je Van Mij’ uit.”

Op woensdagavond 16 november sta je in De Spil in Roeselare en op vrijdagavond 25 november in het Concertgebouw van Brugge, maar er prijkt al telkens ‘uitverkocht’ op. Dat is ongetwijfeld nog met uw tour ‘Metejoor’. Hoeveel optredens verzorgde je in de voorbije maanden?

Metejoor: “Oei, ik denk dat we zo’n zeventien culturele centra doen, waarvan we er al acht deden. In het voorjaar doen we een nieuwe tour en we zullen dan ook terug naar Concertgebouw Brugge komen.”

Vanaf wanneer start de nieuwe tournee en hoe verschillend zal die zijn met de tour 2022?

Metejoor: “Vanaf maart 2023 begin ik eraan en de huidige show ‘Metejoor’ zal natuurlijk volgend jaar er wat anders uitzien. We brengen dan al nieuwe singles, ook andere songs die we willen uittesten en we brengen misschien eveneens dezelfde nummers, maar dan op een andere manier. Wees maar gerust, ’t zal weer leuk worden. Schrijf maar dat we dan nieuwe dingen zullen uitproberen, met de focus ook naar mijn optredens in het Antwerpse Sportpaleis. Nu eindigen we met een medley, volgend jaar zal dat een andere medley zijn. Kortom, tegen dan hebben we veel nieuw materiaal en er is volgend jaar ook ‘Liefde voor Muziek’ en dat zorgt eveneens voor nieuwe én extra nummers.”

Wat doe je nu het liefst: voor een gigantische massa optreden op één of ander zomerevent of zingen voor een zittend publiek in een theater?

Metejoor: “Dat is een keigoede vraag, want die vraag stel ik mij soms ook. Wat doe ik nu het liefste? Alle twee is uniek en heeft iets leuks. Je komt bij de grote massa op en dat zorgt voor een kick, want ik moet al die mensen op dat festival meekrijgen. Dat is een doel. Dan geef ik een set met vooral uptemponummers met een tweetal ballads. Dan kwam ik terug van die grote festivals met tienduizenden mensen naar die kleinere zalen, maar dan kan ik veel meer mijn verhaal vertellen rond die nummers. Dat heeft ook een geweldig gevoel. Die mensen komen specifiek naar die kleine zalen omdat ze dat willen, die willen niet specifiek op een festival staan. Dat zorgt voor heel veel warmte. Festivals zorgen voor energie, in die CC-zalen is het warmer, want je zit met je verhaal dichter bij de mensen. Je ziet de mensen nog eens. Het heeft alle twee iets sympathieks.”

Je bent nog niet zolang een muzikale topper én toch wil je al het Sportpaleis vullen. Dana Winner stond drie jaar geleden in de Lotto Arena, op 30 oktober stond ze in het Antwerpse Sportpaleis. Vooraf hadden we een babbel en toen zat ze met schrik dat misschien de Lotto Arena méér geschikt is voor haar stijl van muziek door de ‘intimiteit’ dan dat imposante Sportpaleis. Heb je ook zoiets overwogen?

Metejoor: “Dat Sportpaleis is heel bombastisch. Maar je kan altijd je podium zodanig opstellen, waardoor je toch dicht bij de mensen zit. Ik zal het je pas kunnen vertellen nà mijn optredens in het Antwerpse Sportpaleis. We hebben de liedjes ervoor, we kunnen een toffe lichtshow brengen, maar we zullen het ook familiaal houden.”

Zit je toch een beetje met angst. Niet voor die verkoop, maar voor alles wat technisch moet gebeuren of zoals Dana tegen ons zei: Je moet je eigen show een beetje loslaten en vertrouwen hebben in die technische ploeg.

Metejoor: “Ik was daar ook angstig voor, want er moeten tussen de 15.000 en 20.000 mensen een ticket kopen. Daar ga ik niet over liegen, dat maakte mij toch een beetje bezorgd. Maar ik vertrouw op m’n hele team. Als bepaalde mensen in dat team zeggen dat het nu het moment is om dat te doen, dan moet ik daar blindelings vertrouwen. Op basis van de voorbije zomer en in de theatershows bemerk ik dat heel wat mensen heel vlug een ticket kopen en de meeste shows zijn inderdaad uitverkocht, maar het blijven wel heel veel tickets voor het Antwerpse Sportpaleis.”

Maar schrok je inderdaad niet toen je de eerste keer de zaal Antwerps Sportpaleis hoorde zeggen?

Metejoor: “Natuurlijk, voor mij was het eerst Lotto Arena, maar al direct het Antwerpse Sportpaleis. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik op 3 én 4 november 2023 een mooie show zal kunnen brengen.”

Zal het een show worden vol genodigden? Ik denk aan Snelle, enz.

Metejoor: “We deden al veel duetten, maar dat zal het ook wel tof maken. Ik hoop dat die gastartiesten willen afkomen. Ik denk dat het vooral leuk is voor het publiek dat ze die mensen eveneens aan het werk zullen zien. Ik weet nu al dat het een familiefeestje zal worden.”

Zal je ook in de lucht zweven zoals Camille in de Lotto Arena?

Metejoor (lacht): “Ik denk het niet, dat is niet zo mijn ding. We gaan vooral onszelf blijven en knallen met de hits die we al hebben. Maar ik denk niet dat ik door het Sportpaleis zal ‘vliegen’.”

Je doet ook mee aan de volgende editie van ‘Liefde voor Muziek’. Vorig jaar was Margriet Hermans één van de artiesten. Toen ik voor de uitzendingen aan haar vroeg: wie zal er de uitschieter worden zei ze spontaan IK. En zie, ze won zelfs de Radio 2 Zomerhit. Durf jij ook al zeggen: IK ben de uitschieter van de nieuwe lichting ‘Liefde voor Muziek’-artiesten editie 2023?

Metejoor: “Zei ze dat écht? Allez! Ik durf zoiets niet uitspreken. Het was wel heel leuk. Er doen enkel maar straffe artiesten mee en we werden omvergeblazen door elkaar. Daan, Portland en Gunther Neefs had ik nog nooit ontmoet. Dat vond ik net het leuke. Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten. We hebben allemaal met elkaars liedjes iets moois gedaan. Iedereen was uniek op zijn of haar manier. Ik ben er zeker van dat er straffe dingen gaan uitkomen. Wie de uitschieter is, dat gaan we nu nog niet weten? We kregen heel wat positieve feedback van het team. Ik denk dat Vlaanderen heel wat leuke muziek erbij zal krijgen.”

Iedereen staat te ‘bedelen’ om te mogen meedoen aan ‘Liefde voor Muziek’. Jij bent nog niet zolang bezig en je mag al deelnemen aan zo’n programma. Dat moet toch een mooie erkenning zijn?

Metejoor: “We zijn zes jaar bezig. Toen we begonnen, was het voor mij leuk om eens aan ‘The Voice Kids’ en ‘Liefde voor Muziek’ te kunnen meedoen én het zou leuk zijn als we veel zalen konden uitverkopen. Dat is momenteel al allemaal aan het gebeuren. Dat is geweldig en hopelijk blijft dat de volgende jaren ook zo. Het kan snel gaan, maar het moet blijven lukken. Alles wat ik ooit heb gewenst, is gebeurd. Daar moet je je even bewust van zijn. Bij ‘Liefde voor Muziek’ zat ik daar, heel leuk, maar ik besefte niet meer dat ook ik daar nu zat. Dat is een programma waar ik al jaren naar keek en nu ben ik al erbij. Na één dag samenzijn hadden bepaalde artiesten al een hechte klik met elkaar. Ik schrok daar echt van. Die gesprekken gingen heel diep over muziek. Dat zijn gesprekken dat je met uw vrienden niet kan voeren, omdat die niet weten wat het is om emotie via muziek over te brengen, om muziek te schrijven, om voor een publiek te staan. Met die collega-artiesten kan je daar dan goed over praten. Je hebt één gemeenschappelijk ding: die muziek, maar je bent toch zo verschillend en je kan zoveel leren van elkaar. We spraken af dat we na een opname nog eens samen iets gingen drinken en napraten, waardoor we dan zo close werden.”

Uw debuutalbum ‘Metejoor’ staat al één jaar in de Top 10 van de Ultratop. Wie had dat gedacht, jij vooraf zeker niet? Een speciale verjaardag?

Metejoor: “Ik niét! (zijn manager Hans roept: ik wél!). Ik had het niet door en ik las dat dan pas in de krant dat ik een unieke situatie met dit album meemaakte en dat is toch weer iets heel speciaal. Het is een gek jaar geweest, met o.a. die drie MIA’s, enz. Ik sta er te weinig bij stil dat het uniek is. Ik stapte op een trein en die raast maar voorbij..”.

Tot slot: leerde je onze provincie West-Vlaanderen in de voorbije maanden wat beter kennen? Ontdekte je al leuke locaties?

Metejoor: “Ik kom graag naar West-Vlaanderen, zo’n warme en enthousiaste mensen. Ik ga graag uitwaaien aan de zee. Ik kom er graag, vooral naar De Haan. ’t Is daar wat rustiger. Ook Knokke-Heist spreekt mij aan…” (PADI)

De nieuwe single: lnk.to/WatWilJeVanMij – Tickets voor het Antwerpse Sportpaleis op vrijdag 3 én zaterdag 4 november 2023 kan je nu al reserveren op www.sportpaleis.be. Agenda Metejoor: www.metejoor.be