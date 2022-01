Metejoor brengt met nieuwe single ode aan alle mama’s

Joris Van Rossem (30), alias Metejoor, is niet uit de ether weg te slaan. Iédereen zingt mee met zijn hits als ‘Rendez-Vous’ en ‘1 Op Een Miljoen’. In oktober lanceerde hij zijn debuutalbum en zijn single ‘Ze Meent Het’ schittert al maar liefst veertien weken in de hitlijsten.

Hij schreed onlangs over de dansvloer in het televisieprogramma ‘Dancing With The Stars’, ging voor een carrièreswitch in het televisieprogramma ‘Een Echte Job’ én schittert binnenkort als coach in ‘The Voice Kids’. En nu lanceert Metejoor een nieuwe single ‘Dit is Wat Mama Zei’. Een ode aan zijn mama, maar evengoed een boodschap die hij aan alle kinderen ter wereld wil meegeven.

Op sociale media toonde Metejoor vanmorgen een schattig filmpje met zijn mama, waarin ze meezingt met zijn nieuwe nummer ‘Dit Is Wat Mama Zei’. Hij schreef het nummer niet enkel voor zijn mama, maar voor àlle mama’s ter wereld. Metejoor: “Ik kom zelf uit een heel warm gezin. Enerzijds is dit nummer een ode aan alle mama’s ter wereld – en uiteraard ook mijn mama. Eigenlijk zou élke dag Moederdag moeten zijn. En anderzijds heb ik dit nummer ook geschreven vanuit het idee: ‘Wat zou ikzelf willen zeggen tegen mijn kinderen. Hoe zou ik zelf mijn kinderen willen opvoeden? Met welke waarden en normen?’”

Met hits als ‘Rendez-Vous’ en ‘1 Op Een Miljoen’ is Metejoor niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Zijn meest recente hit ‘Ze Meent Het’ staat intussen al veertien weken in de muziekcharts. In het voorjaar staat Metejoor op het podium in verschillende grote concertzalen met zijn eigen soloshow. In maart en april staat hij onder andere op het podium in de Stadsschouwburg in Antwerpen, Capitole in Gent, Depot in Leuven en Kursaal in Oostende. (PADI)

Meer info en tickets via https://metejoor.be/