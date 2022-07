Meteen volle bak bij opening van tuinconcerten ‘Zomer in mijn straat’ bij Jo Vally in Wolvertem

Vooraf was er een parade van de steltenlopers van Merchtem door de straat. Ook gast Minister-President genoot zichtbaar van de parade. Daarna mocht hij het concert openen met een toespraak.

Als eerste lied zong Jo Vally – hoe kon het ook anders – zijn hit ‘Zomer in mijn straat’. Het was meteen een schot in de roos. Aan animo ontbrak het zeker niet. De volle tent zong zijn vele hits luidkeels mee. Ook zijn ‘Amor Amor’ , ‘Wolvertem City’, ‘Kus me nog een keer’, enz. passeerden de revue . De opening was op alle gebied een topper. Op vrijdag 8 juli is er op dezelfde locatie ‘The Voice for Kids’. Op donderdag 14 juli is er een artiestenparade met Jo Vally, John Dennis, Sammy Moore, Danny De Roover en Steve Tielens. Alle info vind je terug op de website van Jo Vally. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)