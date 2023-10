Met ‘Zo mooi, zo blond’ strandt opnieuw leuke feelgood in Antwerpen: “De oorspronkelijke #LikeMe”

Zondagmiddag ging in theater Elckerlyc in Antwerpen de feelgoodmusical ‘Zo mooi, zo blond’ opnieuw in première, met hoofdrollen voor onder meer Jacky Lafon, Lisa Gerlo en Laure Ven. Opnieuw, zeggen we wel degelijk, want deze maand is het exact 20 jaar geleden dat de allereerste versie van het stuk in datzelfde theater van start ging. Absolute headliners destijds: de enige echte Nicole en Hugo! “Dat was een absolute bom toen, met hen op het podium”, weet acteur Ivan Pecnik. “Maar door enkele fijne ingrepen en verfrissingen, vermoed ik wel dat we er opnieuw een show van hebben gemaakt die anno 2023 nog steeds overeind blijft.”

En dat deed het zeker. Al vanaf de eerste seconde zelfs! Met Maarten Bosmans die vanuit zijn rolstoel als een ware publieksmenner de toeschouwers opzweepte en vrij snel in de juiste sfeer wist te brengen. Want die sfeer, dat is de julimaand van 1976, de tot dusver heetste zomer ooit gemeten in België. Het verhaal – oorspronkelijk van de hand van Walter Van De Velde, Hans Bourlon, Gert Verhulst en Danny Verbiest – speelt zich af op camping Bonanza in Blankenberge, waar Jeanine (Jacky Lafon) samen met haar hondje en dochter trouwe kampeerster is. Al wordt de rustige camping helemaal op zijn kop gezet als Cois en José – van’t Kiel – zich samen met dochter Sandra (u weet wel, die van die rozen) naast haar caravan komen nestelen. Wat volgt is een ruim honderd minuten durende voorstelling boordevol Nederlandstalige meezingers uit de jaren ’70, die naar onze mening misschien wel zonder pauze had mogen gespeeld worden. Het zat immers zo vloeiend en leuk in elkaar, dat het op geen enkel moment verveelde. En af en toe was er zelfs plaats voor een hedendaagse kwinkslag. “Het is echt puur amusement. Gewoon even de dagelijkse sleur op pauze zetten en de beentjes in de lucht zwieren”, wist een zichtbaar opgewekte Ivan Pecnik ons na de voorstelling te vertellen. “De eerste versie dateert inderdaad van twintig jaar geleden en kan eigenlijk een beetje beschouwd worden als de oorspronkelijke #LikeMe, maar dan op een theaterpodium. Ondanks dat het hits zijn uit de jaren zeventig, zijn ze gezongen in onze eigen taal en kennen we ze nog steeds allemaal. Als je ziet wat dat met het publiek doet, dan is dat fantastisch om te zien. Neem gewoon een dag als vandaag, met een première. Dat is traditioneel een iets timider publiek, maar zonder problemen ging er vlotjes een polonaise door de zaal. Echt, je voelt gewoon de leuke energie die in de lucht hangt.”

© Tom

Aangezien het de alom gekende songs oneer zou aandoen om het ene nummer wel te vermelden en het andere niet, gaan we geen opsomming maken. Maar meebrullen deed het publiek van de eerste noot van het eerste tot en met de laatste noot van het laatste nummer. Voor Yanni Bourguignon was het overigens de allereerste kennismaking met theaterhuis Au Fond Producties en dat bleek hem bijzonder goed te zijn meegevallen. “Manu Jacobs is een ontzettend getalenteerd man. Ondanks het feit dat we elkaar voor aanvang van deze productie nog niet kenden, hadden we vanaf de eerste repetitie een fijne klik en voelde het meteen heel vertrouwd aan”, vertelt hij. Toch kon ook Yanni niet onder het nodige studiewerk uit. De acteur werd immers geboren in april 1998 en heeft bijgevolg noch de muzikale periode, noch de aanvankelijke voorstellingen bijgewoond. “In 2003 was ik vijf jaar, dus ik vrees dat ik nog net iets te jong was om naar dit soort shows te gaan kijken. Uiteraard kende ik de klassiekers van Ann Christy en Nicole & Hugo wel, maar schoorvoetend moet ik toch toegeven dat ik van mensen als Jimmy Frey en Johnny White tot voor deze productie nog nooit had gehoord. Dat werd dus blokken, maar wel heel fijn om te doen. Ook de rol zelf vind ik trouwens ontzettend tof. Een leuke bijrol waar vooral in het eerste deel veel vlees aanhangt, maar waar ik tijdens de pauze letterlijk even kan uitblazen. Ik moet pas in de tweede helft van het tweede deel het podium weer op en installeer me dan rustig in de zetel in de backstage. Daar zie ik dan op het televisiescherm hoe de collega’s de pannen van het dak aan het spelen zijn. Tegen dat de polonaise begint, probeer ik wel altijd naar boven te komen. Die wil ik absoluut live meemaken.” (PADI & Tom)

Zin om zelf ook een polonaise in te zetten? Dan kan je tickets bestellen via http://www.aufondproducties.be/. De show loopt nog tot en met zondag 29 oktober in Theater Elckerlyc in Antwerpen.