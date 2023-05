Met zijn nieuwe single ‘Dit Ben Ik’ maakt Christoff een coming out bespreekbaar: “Nooit gedacht dat het anno 2023 nog zo’n gevoelig onderwerp zou zijn”

Vandaag verscheen ‘Dit Ben Ik’, de langverwachte gloednieuwe single van Christoff die hij in de studio, met live muzikanten onder leiding van succesproducer Edwin van Hoevelaak (Jeroen van der Boom, André Hazes) opnam. Christoff schreef het nummer samen met o.a. Alides Hidding, bekend van de Time Bandits met klassiekers ‘I’m Specialized In You’, ‘I’m Only Shooting Love’ en ‘Listen To The Man With The Golden Voice’ e.v.a. Met de single ‘Dit Ben Ik’ wil Christoff iedereen die het moeilijk heeft om uit te komen voor zijn of haar geaardheid een hart onder de riem steken. “Ik schrik dat zoiets in deze moderne tijden toch nog een gevoelig onderwerp is. Ongelofelijk hoeveel mensen er nog steeds worstelen en schrik hebben om ervoor uit te komen dat ze anders geaard zijn. Zoiets zou in deze moderne tijden echt niet meer mogen. Met ‘Dit Ben Ik’, een frisse Nederlandstalige popsong maak ik graag een statement en steun ik al die mensen die het lastig hebben. Jong en oud, want ik merk uit de gesprekken die ik heb dat het iets is wat alle leeftijden overstijgt. In de wereld én de maatschappij waarin wij leven vind ik het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat is iets waar we met z’n allen moeten naar streven”, zegt een overtuigde Christoff.

Na de panseksuele onthulling van Angèle, die recent op de Franse radio aangaf dat ze zich aangetrokken voelt tot mensen en hun persoonlijkheid, ongeacht hun geslacht of genderidentiteit, steekt Christoff met zijn nieuwe single ‘Dit Ben Ik’ alle mensen die het moeilijk hebben om zich te outen een hart onder de riem. “Ik ben mijn ouders en mijn zus nog steeds heel dankbaar dat we thuis alles konden en kunnen bespreken. Zij hadden het snel door en maakten er ook nooit een probleem over dat ik mij eerder aangetrokken voelde tot mannen. Ik ben wel geschrokken dat het in de huidige, moderne tijden blijkbaar niet zo evident is om ‘uit te kast te komen’. Het is iets waar er nog velen mee worstelen en waar ik met mijn nieuwe single ‘Dit Ben Ik’ op inspeel door hen te steunen. Mensen moeten in alle omstandigheden zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun geaardheid. Naast het onderwerp is mijn nieuwe single vooral ook een lekker uptempo Nederlandstalige song die vlot in het gehoor ligt. Het is niet het eerste nummer waar ik aan heb meegeschreven, maar wel het eerste dat uitkomt op mijn eigen label Talent Company. Ik schreef het samen met Alides Hidding, Bram Koning en Edwin van Hoevelaak. Vanaf het begin tot de opnames in de studio met de muzikanten bij producer Edwin van Hoevelaak was ik betrokken. De kracht van deze song is dat hij gedraaid kan worden op radio en televisie, en ik kan hem ook perfect zingen tijdens mijn optredens”, zegt Christoff.

Met een goedgevulde agenda kijkt Christoff verwachtingsvol vooruit naar de komende zomermaanden. “De Gentse Feesten, maar ook naar alle andere optredens ik nu al uit. Naast het opnemen van nieuwe muziek vind ik optreden voor een publiek ook nog steeds één van de mooiste dingen die je mag doen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van het publiek op mijn nieuwe single ‘Dit Ben Ik’. Spannend!” (PADI)

De nieuwe Christoff-single ‘Dit Ben Ik’ verscheen op zijn nieuwe Talent Company-label. Op donderdagavond 1 juni treedt Christoff op in Het Perron in Ieper. Op zaterdagavond 10 juni in De Spil in Roeselare en op zaterdag 24 juni in Kursaal Oostende. Info: www.christoff.be – www.pmle.be – www.concertevents.be