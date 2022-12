Met zijn nieuwe cd en theatertournee ‘Boven Jan’ komt Jan Smit volgend jaar naar Kursaal Oostende

Jan Smit straalde toen we met hem een babbel sloegen over zijn nieuw album ‘Boven Jan’ én ook spraken over zijn nieuwe tournee. Dàt Jan zo gelukkig is komt door zijn nieuwe levensstijl, namelijk zélf zijn agenda en afspraken beheren, én enkel nog de dingen doen die hij graag doet. Geen 300 dagen per jaar meer weg van thuis zijn, maar ook eens denken aan wat ontspanning én genieten van zijn gezin.

We spraken met Jan af bij MENT TV in Mariakerke (Gent), waar de Nederlandse zanger eveneens kwam vertellen over zijn nieuwe cd en muzikale plannen. Vooraleer Jan aan de praattafel bij Micha Marah aanschoof, maakte hij ook even tijd voor ons vrij.

Wanneer ik een foto of filmpje van uw persoon op sociale media zie passeren, dan zie ik niets anders dan een Jan verschijnen met een stralende glimlach. Ik mag dus gerust zeggen dat het heel goed met je gaat, juist?

Jan: “Ik ben heel tevreden en dat komt omdat ik enkel nog de dingen doe die ik leuk vind. Plan ik mijn dagen in Vlaanderen in, dan doe ik enkel de dingen waarvan ik energie krijg. Dat zorgt voor veel rust in m’n hoofd. Ik ben veel thuis en plan enkel nog regelmatig optredens. Vroeger was ik 300 dagen per jaar van thuis weg, nu nog 50. Dat zorgt voor meer tijd om met familie en vrienden door te brengen.”

‘Boven Jan’ heet je nieuwe cd. Waarom die titel?

Jan: “’Boven Jan’ betekent in Nederland dat je er weer bovenop bent. In Vlaanderen betekent dat precies niet echt iets, maar bij ons wel.”

Hoe belangrijk was de release van je nieuwe album voor jou?

Jan: “Dat was het einde van een periode die ik achter mij liet. We wachten er drie jaar op en nu was eindelijk het juiste moment aangebroken, nadat Nederland, Vlaanderen én de hele wereld weer open gingen na corona.”

‘De Spiegel’, jouw nieuwste single, is een heel mooie song. Kwam dit lied inderdaad tot stand omdat je eens in de spiegel keek?

Jan: “Ik ben mezelf gaan bekijken van alle kanten. Ik wilde er achter komen hoeveel procent van mij écht is? Dat is een heel lastige conclusie, omdat je nooit helemaal precies weet hoeveel procent je bent wie je bent.”

Nam je dat lied ook op om mensen erop te wijzen: hoe je ook eruit ziet als je in de spiegel kijkt, dat is niet erg, ieder mens is immers uniek. Kortom, een duidelijke boodschap brengen met dat liedje?

Jan: “Dat heeft er zeker en vast mee te maken, maar ook hoe mensen zich anders voordoen, dat zie je vooral op social media. Daar word je op een andere manier belicht, letterlijk en figuurlijk. Daar krijg je nooit de werkelijkheid te zien. Ik deed het ook vaak hoor, maar uiteindelijk is dat een soort masker. Als artiest moet je mee doen met social media, maar ik denk dat er veel mensen niet meer zijn zoals ze thuis zijn en dat je je anders spiegelt aan de normen die worden gesteld door de buitenwereld.”

Jan Smit © PADI/Daniël

‘Proost Op De Vriendschap’ staat ook op het nieuwe album. Heb je als bekende Nederlander échte vriendschappen of word je vaker ontgoocheld in een vriendschap?

Jan: “Ik heb al lang dezelfde vrienden. Die weten waar ik vandaan kom, waar ik voor sta, wat ik aan hen heb en wat zij aan mij hebben. Ik laat niet snel vrienden toe in mijn leven. Eerst even screenen wie er op mijn pad passeert.”

Je zette een mix van ernstige nummers op je cd waarbij je tekstueel eens moet nadenken, gecombineerd met feestelijke liedjes. Waarom opteerde je voor de beide genres?

Jan: “Het leven is niet altijd vreugde en verdriet. Mijn album is een weerspiegeling van het gevoel dat ik meemaakte. Daar horen donkere dagen bij, maar ook momenten dat de zon terug in je gezicht schijnt.”

Wat maakt de komende ‘Boven Jan’-tournee anders dan alle andere tournees?

Jan: “De rust in mijn hoofd! En daardoor krijgen die liedjes een andere betekenis. Het feit dat ik enkel deze optredens doe, en ook nog eens enkele losse tape-optredens. De focus ligt op deze tournee en daarna ben ik er terug mee klaar. Ik breng er in totaal 34 in zes maanden tijd, waaronder vier in Vlaanderen.”

Superblij dat je terug kàn en mag touren, zonder coronatoestanden?

Jan: “Zéker en vast. Toen het allemaal terug mocht, zalig. Maar nu met het nieuwe album en de nieuwe tournee hebben we weer een plan en kunnen we ons terug focussen.”

Zijn optredens in de Ziggo Dome en de Amsterdam ArenA échte uitschieters, unieke momenten?

Jan: “Als je drie dagen 68.000 mensen per dag mag begroeten, dat maak je niet alle dagen mee. Dan voel je je wel heel klein…”

Volgend jaar kom je ook één keer naar Kursaal Oostende in onze provincie. Je blijft die zaal trouw. Krijg je door je talrijke optredens in Kursaal Oostende een band met deze badstad in onze provincie West-Vlaanderen?

Jan: “Ik maak die switch naar het theater omdat ik de harmonie voel van die kleine zaal naar het publiek. Dat is in zo’n groot stadion niet haalbaar. In Oostende kreeg ik al een band, want we beleefden daar al hele leuke concerten. Die blijven me bij. Ik vind het ook zalig om tijdens de dag uit te waaien langs de promenade. Dat optreden is dan maar bijzaak. Ik vind het altijd leuk om aan de kust te zijn. Zelf kwam ik nog nooit op vakantie naar Oostende, maar ik bleef er wel al eens één nachtje slapen na een optreden. Het moment dat ik in die badstad aankom, voelt het automatisch aan als vakantie.”

Je bent voorzitter van eersteklasser FC Volendam. Is dat je enige uitlaatklep, dé voetbal?

Jan: “Sinds 1 juli ben ik voorzitter, maar daar heb ik niet veel werk aan. Ik werd gevraagd als uitgangbord. Ik word ondersteund door een fantastisch bestuur, waarvan ik deel uitmaak. Die mensen proberen mij zoveel mogelijk te helpen en te beschermen. Of we goed zijn gerangschikt? Als je de rangschikking omdraait is het goed, maar laat ik het zo zeggen: het kan alleen maar beter worden (lacht).”

Wat brengt 2023 nog allemaal?

Jan: “In het voorjaar volgt dan die tournee, in ’t najaar volgt er voorlopig nog niets. Misschien dat ik dan wel enkele tv-programma’s heb, maar ik wil mijn volgend jaar terug niet volplannen. We bekijken het van half jaar tot half jaar.” (PADI)

‘Boven Jan’-tournee in Vlaanderen: zaterdag 11 maart in de Stadschouwburg in Antwerpen – zondag 19 maart in de Capitole in Gent – zaterdag 10 juni in Trixxo Theater Hasselt (www.ticketkopen.eu) – 23 juni in Kursaal Oostende (www.concertevents.be).