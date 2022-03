Met ‘The Analogues’ kan je helemaal niet meer dichterbij The Beatles komen op zaterdag 7 mei in Kursaal Oostende

Dit voorjaar keren The Analogues terug naar het podium met hun meest recente theatershow ‘Let it be: ABBEY ROAD’. Nadat de uitgebreide tour door Nederland, Duitsland en België in 2020 abrupt werd onderbroken, kan het publiek nu alsnog genieten van de volledige uitvoering van het legendarische laatste Beatles-album Abbey Road, aangevuld met de mooiste nummers van ‘Let it be’. Afspraak op zaterdagavond 7 mei in Kursaal Oostende.

The Analogues tourden de afgelopen jaren langs uitverkochte zalen in binnen- en buitenland met integrale vertolkingen van de Beatles’ ‘studio albums’. Zo waren ze in België reeds te gast in o.m. de Lotto Arena, AB, De Roma en Kursaal Oostende. De muziek van deze albums die The Beatles na 1966 maakten is door de band zelf nooit op het podium uitgevoerd. The Analogues doen dat wel, van de eerste tot de laatste noot analoog en authentiek, compleet met strijkers en blazers en alle vintage instrumenten die The Beatles, 50 jaar geleden, bij de opnames gebruikten. Na Magical Mystery Tour, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band en The White album staan nu Let it be en Abbey Road op het programma. Abbey Road was het laatste album waarvoor The Beatles gezamenlijk de studio in gingen, een allerlaatste krachtenbundeling met een absoluut meesterwerk tot gevolg en zal daarom integraal worden vertolkt, aangevuld met de mooiste nummers van Let it be.

En The Analogues kennende zullen ze in deze show zeker ook ruimte maken om verschillende andere albums te ‘bezoeken’… (PADI)

Info en tickets: www.kursaaloostende.be. Prijs: 55 en 40 euro. Op 7 mei organiseert Davidsfonds Academie een inleidende lezing over The Beatles. Deze staat gepland om 14.00 uur in De Grote Post. Meer info hierover vind je op https://www.davidsfondsacademie.be/aanbod/academie/evenementen/896