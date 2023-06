MET ‘ROMEO’ DAVY GILLES NAAR ELVIS PRESLEY

Graceland, de thuishaven van Elvis Presley in Memphis, stond al jaren op de bucketlist van ‘Romeo’ Davy Gilles. Omdat zijn vader Maurice, tevens een grote Elvis-fan, hem de liefde voor de King had bijgebracht, beslisten beiden enige tijd geleden om samen naar de Amerikaanse stad te trekken. Op ‘bedevaart’ naar de woonplaats van de zanger, naar de studio waar hij werd ontdekt en waar hij zijn eerste hits opnam, naar zijn geboortehuis in Tupelo en nog zoveel meer bezienswaardigheden die te maken met ’s werelds populairste entertainer ooit.

Davy wil, gezien de mooie herinneringen, deze trip nog eens overdoen, deze keer in het gezelschap van eigen fans en die van de King. Van 5 tot 11 januari 2024 is dat, en in die periode valt dus ook 8 januari datum waarop hij 88 jaar zou zijn geworden. Die dag gaat in Memphis gepaard met tal van herdenkingen en happenings. Tijdens deze trip bezoekt het gezelschap ook Tupelo, op zo’n 180 kilometer van Memphis. Daar werd Elvis in 1935 geboren, in het oostelijke gedeelte van het stadje. Het geboortehuisje staat er nog steeds, evenals de school waar hij leerde zingen en de shop waar hij zijn allereerste gitaar cadeau kreeg van zijn moeder. In Memphis zijn dan weer Graceland, zijn thuis, én de Sun Studio’s, waar Sam Philips als ontdekker hem naar zijn eerste successen leidde.

Tijdens zijn verblijf in Memphis nam Davy voor een familielid, die een schoolwerk moest maken en bij Davy aanbelde net voor hij vertrok een road movie op, met eigen middelen. “Het zou enkel worden gebruikt voor die schoolvoorstelling. We hebben alles met een smartphone opgenomen, het geluid was zeker niet perfect. Nu is mij door EclipsTV de vraag gesteld om dat video-document op de datum van zijn overlijden (16 augustus e.k.) te mogen uitzenden, en na lang twijfelen heb ik toegezegd. De geluidsbeperkingen ten spijt doe ik het uiteindelijk toch om mijn idool te eren en die uitzonderlijke ervaring te delen met de fans. Zowel die van mij, van de Romeo’s en van Elvis.”

Een mooie souvenir aan een mooie trip.

Drie dagen voor de uitzending op Eclips, op zondag 13 augustus vanaf 12.30 uur krijgen de fans, zowel die van Davy als die van Elvis, de gelegenheid om tijdens een fandiner de avant-première van Davy’s exclusieve roadmovie over Elvis te zien, in het Vandervalk Hotel in Nazareth. Davy zingt er ook een paar Elvis-nummers én er is ook méér uitleg over de geplande fanreis in januari. (PADI)

Alle praktische informatie vind je op een video van Davy op YouTube. Je gaat naar YouTube via google, en dan typ je in de bovenbalk (de zoekfunctie) gewoon in: Elvis en Davy Gilles. In dat filmpje vertelt Davy zelf alle details die je moet weten.