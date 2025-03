Met De Lijn Flex bezoeken Sonia en dochter Nathalie De Kippe in Merkem

Ze zijn telkens trouw op post: moeder en dochter, alhoewel ze wel eens geduld moeten hebben. Beiden maken immers gebruik van De Lijn Flex om op tijd in De Kippe in Merkem te geraken.

Sonia Boone (67) uit Zonnebeke en dochter Nathalie Durnez (44) uit Geluveld maken er een maandelijkse traditie van om langs te komen naar de matinee in De Kippe in Merkem. Ook tijdens de jongste matinee met gastheer Marc Dex waren ze van de partij, alhoewel ze natuurlijk ook supporteren voor hun idool Paul Bruna uit Middelkerke. Vroeger deden ze een beroep op de belbus, maar sinds januari 2024 veranderde dat in De Lijn Flex of ook de flexbus genoemd. Sonia stapt op in Zonnebeke en dan rijden ze zo’n half uur naar de dochter in Diksmuide en daarna nog evenveel tijd om in De Kippe in Merkem te geraken. Het is een maandelijks moeder/dochtermoment die ze niet willen missen, waarna ze ook genieten van de optredens. En ’s avonds is het terug de flexbus op om veilig thuis te geraken. (PADI)