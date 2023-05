Met ‘Alles Wordt Beter’ kijkt David Vandyck de toekomst positief tegemoet

Met de titelsong van het gelijknamige album ‘Licht Aan De Overkant’ was David Vandyck de voorbije maanden niet meer weg te denken op radio en scoorde hij ook in de Ultratop zijn grootste hit. Never change a winning team, zeker niet als je weet dat alle songs van dat recente studioalbum samengeteld goed zijn voor méér dan 1 miljoen Spotify-streams. Voor zijn gloednieuwe single ‘Alles Wordt Beter’ blijft David trouw aan zijn succesrecept en werkte hij opnieuw samen met succesproducer Gordon Groothedde (Krezip, Maan, Miss Montreal, e.v.a.). “De wereld waarin we leven is voortdurend in verandering, waardoor het voor heel wat mensen vaak lastig is om dingen los te laten. Ja, ik betrap mezelf dat ik het daar ook moeilijk mee heb (lacht). Je mist het oude, maar je beseft goed genoeg dat je nét dat verleden moet loslaten als je wil vooruitkomen in het leven, want ‘Alles Wordt Beter’. Dat is de onderliggende boodschap die we meegeven in dit positieve liedje, dat ook nog eens lekker in het gehoor ligt”, legt David Vandyck uit. ‘Alles Wordt Beter’ verschijnt op het label van Warner Music Benelux op vrijdag 12 mei.

Met vijf succesvolle studioalbums, goud, een Zomerhit-nominatie voor ‘Ik Leef Voor Jou’, songs die vlotjes worden gedraaid en gestreamd, liveoptredens en concerten draait de West-Vlaamse zanger en songwriter David Vandyck al enkele jaren mee als Nederlandstalige popzanger. Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland vonden o.a. ‘Ik Weet Nu Beter’ en ‘Zee Van Vuur’ hun weg naar de playlist van NPO 5. ‘Licht Aan De Overkant’, zijn meest gedraaide en best scorende nummer van de voorbije maanden, wakkerde het vuur en de goesting om nieuwe muziek te maken alleen maar aan. “Ik ben mijn platenfirma Warner Music Benelux, de mensen die mij omringen en mijn trouwe publiek ontzettend dankbaar dat ik fulltime kan blijven zingen, nieuwe liedjes uitbrengen en optreden. Voor mij blijft het een voorrecht dat ik alle tijd krijg om songs te maken en daarvoor steeds met de allerbeste muzikanten en producers kan samenwerken”, zegt David Vandyck.

Met ‘Alles Wordt Beter’ kijkt de veelzijdige artiest op een positieve manier naar de toekomst. “Wat er ook gebeurt, heb vertrouwen. Dat is wat je in dit lied heel sterk aanvoelt. Laat het verleden los en omarm de toekomst, want als je dat kan en daarin gelooft, dan wordt alles effectief ook beter. Het is een song met een universele boodschap van hoop. Door het catchy refrein en de eigentijdse productie is het inderdaad een frisse Nederlandstalige popsong, een genre dat inmiddels mijn handelsmerk is geworden. Als eerste single van weer iets nieuws is dit dé perfecte track. Ik ben laaiend enthousiast en kan haast niet wachten om hem te zingen tijdens de optredens”, glundert David Vandyck. Door de herkenbaarheid, maar ook de live instrumenten én de prikkelende klanken druk je na het beluisteren van ‘Alles Wordt Beter’ vanzelf op de repeat knop. Met de warmere temperaturen én de zonnestralen in gedachten krijgt de song nog een extra glanslaagje. (PADI)

De nieuwe single ‘Alles wordt beter’ van David Vandyck verschijnt bij Warner Music Benelux en is vanaf vrijdag 12 mei 2023 digitaal beschikbaar.