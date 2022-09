Mervyn zong eerste keer zijn nieuwe single ‘Go With The Flow’ bij FamilyRadio in Merksem

Zondag 25 september was een drukke dag voor zanger Mervyn uit Brugge. De 22-jarige jongeman moest immers een verre verplaatsing ondernemen, want hij was gevraagd om zijn nieuwe single voor te stellen bij FamilyRadio op de Cluysekermis in Merksem. Mervyn zei natuurlijk ja tegen dit aanbod en bolde dan ook met zijn entourage naar het ‘verre’ Merksem.

Top Pops, José Sep, Ida De Nijs, Christina Loreena, 4tact, Marco Kimsen, Tom & Tamara, Frank Valentino, Mariona Smits, David Dilamo, Party Poppers en Christof Chapsis – tevens presentator – stonden op de affiche van FamilyRadio. Op zaterdag was het heel slecht weer en was de opkomst heel matig, op zondag scheen de zon over de Cluysekermis in Merksem en was er veel volk, die niet enkel slenterde op de braderie maar die ook neerzat om de artiesten aan het werk te zien. Mervyn werd ter plaatse begroet door Stefaan Vandekerkhove uit Harelbeke en zijn partner Marie-José Vanhaverbeke uit Kuurne. Stefaan en Marie-José doen al acht jaar de ontvangst van de artiesten bij de ‘Vrolijke Vriendenbus’ van FamilyRadio. Stefaan zorgt ervoor dat de optredende artiesten op tijd op het podium staan, Marie-José doet de ontvangst van de artiesten, zorgt voor spijs en drank… Stefaan is ook bekend als zanger Stefano, die liedjes zingt van Adamo. “Je rijdt dan een keer zover en dan word je nog begroet door West-Vlamingen”, lacht Mervyn.

Mervyn aan de babbel met presentator Christof Chapsis. © PADI

Mervyn zong zijn nieuwe single. © PADI

Eén van deze artiesten was Mervyn, die in november 2020 zijn eerste single ‘Als Je Met Me Danst’ uitbracht en die in de voorbije twee jaar al vier eigen singles – geen covers! – op de wereld los liet. Op vrijdag 23 september kwam zijn nieuw nummer ‘Go With The Flow’ uit. Inderdaad, een lied met een Engelstalige titel, maar ’t is wel degelijk een Nederlandstalige song, geschreven door Sabien Tiels en in een productie van Filip Martens uit Eeklo. “Het is een totaal ander nummer dan mijn single uit november 2021. Toen bracht ik ‘Zielsveel Van Je Hou’ uit, een ode aan zijn oma Nicole, die begin oktober 2021 overleed. Dit lied was een tussensong, want ik was op dat moment al bezig met een ander nummer”, vertelt Mervyn tijdens de autorit naar Merksem. “Ik nam de tijd om te experimenteren met een nieuwe sound. Samen met mijn producer Filip Martens uit Eeklo werkte ik maar liefst anderhalf jaar aan mijn nieuwste sound en song. Sabien en Filip zijn twee gevestigde waarden in het Vlaamse muzieklandschap. Ik ben dan ook ontzettend vereerd dat hun stempel onder mijn nieuwe nummer ‘Go With The Flow’ staat,” bekent Mervyn. “De nieuwe song gaat over een relatie die ten einde liep door verschillende en uiteenlopende redenen. Deze single is voor mij echt speciaal, omdat het alweer een verhaal beschrijft wat men in het dagelijks leven ook tegenkomt. Ik ben niet echt een persoon die vaak stilstaat bij wat vroeger gebeurde, ik kijk graag vooruit. Mijn doel is om nummers te maken waarin mensen zich herkennen. ‘Go With The Flow’ is een krachtige zin die ik zelf ook vaak gebruik. Sabien pende perfect het gevoel neer wat ik wou bezingen. Ik bracht al drie nummers uit, maar het blijft hard knokken om ergens airplay te krijgen.”

Mervyn © PADI

Er zat veel volk te kijken naar de artiesten. © PADI

Al enige tijd volgt Mervyn zanglessen bij de VOXX Academie in Brugge. Zijn nieuwe song kon hij dus zonder stress en ook perfect brengen. Enkele jongeren begonnen voor het podium zelfs spontaan erop te dansen. Nadien mocht de West-Vlaamse artiest menige fotokaart signeren. Op de terugweg zei hij: “Ik heb er een goed gevoel bij. ’t Is een ander nummer. Het is nog maar uit, maar krijgt die song kansen op diverse radio’s dan zal dit nummer ongetwijfeld aanslaan.” (PADI)

Mervyn met Roger Coremans van FamilyRadio. © PADI

Ook deze miss wilde even bij Mervyn poseren. © PADI

Met zijn 1m97 moest Mervyn wel eens door z’n knieën gaan om bij deze jonge fans te poseren. © PADI