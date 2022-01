Mervyn staat op nummer één met ‘Zielsveel Van Je Hou’ bij Family Radio

Op zaterdag 15 januari staat Mervyn uit Brugge met zijn single ‘Zielsveel Van Je Hou’ op nummer één in Peters Vlaamse 40 bij Family Radio. Dat maakt Mervyn innerlijk gelukkig, want dat liedje is een eerbetoon aan zijn oma Nicole Bruynooghe uit Oostkamp die op zondag 10 oktober 2021 overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Eindelijk wat licht in die donkere tunnel voor de 21-jarige student Global Business Management aan Vives in Brugge, want na anderhalf jaar van diverse tegenslagen haalt hij nu toch eens de eerste plaats met één van zijn singles bij een bekend radiostation. “Dat is een hele opluchting”, zucht Mervyn. “Het voorbije anderhalf jaar was inderdaad niet gemakkelijk. Er viel zoveel tegen. Toen ik in het voorjaar van 2020 mijn eerste single wilde opnemen, begon corona. Toen we eindelijk weer naar ‘buiten’ mochten, had mijn producer een virale hersenvliesontsteking. En op het moment dat die terug onder de mensen mocht komen, viel ik met mijn fiets en zat ik met mijn pols in het gips. Mijn eerste single ‘Als Je Met Me Danst’ bracht ik dan maar uit op vrijdag de dertiende november 2020. Enkele maanden later volgde ‘Het Beste Aan Mij Is Zij’. Ik was van plan om heel snel een derde nieuwe single in te zingen, maar ook vorig jaar werden we nog geconfronteerd met corona. Mijn oma was ook heel zwaar ziek, waardoor mijn hoofd niet veel op zingen stond. Ik was blij dat ik bij haar kon zijn én ook dat ze een eerste versie van ‘Zielsveel Van Je Hou’ te horen kreeg. Ze was er zo trots op. Eind november – één maand na haar overlijden – bracht ik de afgewerkte versie van ‘Zielsveel Van Je Hou’ uit, waarmee ik op Radio 2 West-Vlaanderen te horen was én ook in het programma Herbert op MENT TV te zien was. Ook de regionale dag- en weekbladen schonken ruime aandacht aan deze single. Het toetje op de taart is toch wel die nummer één bij Family Radio. Vorige week stond ik nog op twee, nu op één. Geef toe, na zeven weken dat dit liedje is verschenen dan op één prijken maakt een artiest zo gelukkig. Het is ook het allermooiste eerbetoon aan mijn oma, die zoveel voor mij deed”, besluit Mervyn, die na onze korte babbel direct verder ging studeren voor zijn examens. (PADI)

Mervyn in de studio’s van MENT TV in Mariakerke. © PADI/Daniël

Peters Vlaamse 40 op Family Radio kan je beluisteren op zaterdag 15 januari tussen 14 en 17 uur. De single van Mervyn zal als nummer één even voor 17 uur te horen zijn.