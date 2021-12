Mervyn en Nathan De Clerck zijn met hun nieuwe singles komende zondag te gast bij ‘Herbert’ op MENT TV

Op zondag 12 december kan je tussen 10 en 12 uur op MENT TV de jonge artiesten Nathan De Clerck (23) uit Beveren en Mervyn (21) uit Brugge horen vertellen over hun prille carrière in het programma van ‘Herbert’. In hetzelfde programma komen ook Sandra Mermans, Salim Seghers, Marc Dex en Bert Van Renne aan bod.

In deze coronatijden is het voor jonge artiesten niet gemakkelijk om hun nieuwe single even voor te stellen op radio of tv. Gelukkig denken Herbert Verhaeghe en MENT TV ook nog aan jonge talenten, onze muzikale toekomst. Mervyn en Nathan De Clerck praten in het programma van Herbert over hun nieuwe single en ook over de soms wel moeilijke weg die ze al aflegden om ergens op muzikaal vlak te geraken. Beide singles hebben iets met elkaar gemeend, want ze gaan telkens over een dierbare die is overleden.

Mervyn uit Brugge © PADI/Daniël

Het derde nummer ‘Zielsveel Van Je Hou’ van Mervyn is er één die de mensen raakt, want hij bracht dat liedje al uit één maand na het overlijden van zijn 65-jarige grootmoeder Nicole uit Oostkamp die aan een slepende ziekte overleed. Voor Mervyn was dat niet zomaar een oma want hij woonden er al verschillende jaren bij na de scheiding van zijn ouders. Ook nu nog heeft Mervyn nog altijd een heel goede band met zijn papa, die heel veel voor hem doet, maar in het huis van zijn oma en opa – die in 2018 overleed – voelde hij zich écht thuis. Na haar overlijden had Mervyn een moeilijke periode, want hij was voor de tweede keer zijn échte thuis kwijt. Nu woont hij op een studentenkot in hartje Brugge, dichtbij de zaak van zijn papa en ook dichtbij zijn school Vives in Brugge. In het programma van Herbert praat Mervyn openhartig over het verlies van zijn oma. Dit liedje kwam in één week van niets naar nummer 13 binnen in de Peter’s Vlaamse 40 op FamilyRadio. Nu is Mervyn gestegen naar plaats 7.

Nathan De Clerck bij MENT TV. © PADI/Daniël

Na ‘Ga Je Met Me Mee’ brengt Nathan De Clerck dit jaar voor de tweede keer een single ‘Hart Van Mijn Gevoel’ uit. “Afscheid nemen is iets wat bij het leven hoort, maar nooit went. Ook ik moest het voorbije jaar afscheid nemen van een vriend, die een oneerlijke strijd verloor tegen kanker. Met dit nummer wil ik deze gevoelens een plaats geven en ook anderen die mensenmoeten missen steunen met muziek”, zegt Nathan tegen Herbert. (PADI)

Zondag 12 december tussen 10 en 12 uur op MENT TV in het programma van Herbert Verhaeghe