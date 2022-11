MENT TV en Vlapo reikten ‘Loftrompetten’ uit bij Vayamundo in Oostende

Vlapo en MENT TV reikten de ‘Loftrompetten voor de Vlaamse Amusementsmuziek’ uit en dit voor de negende keer in Vayamundo in Oostende.

Dit jaar stonden er geen West-Vlaamse winnaars op het podium. Dat is inderdaad pech, en hopelijk staan in 2023 onze West-Vlaamse artiesten weer in de hitlijsten. De winnaars van editie 2022 zijn: Christoff/’Het Licht Uit Doen’ (Beste nummer door een zanger), Margriet Hermans/’Lekker Blijven Hangen’ (Beste nummer door een zangeres), Margriet en Celien/’Vechter’ (Beste nummer gebracht door een duo of groep), Stan Van Samang/’Alles’ (Beste originele nummer geschreven door David Poltrock en Stan Van Samanag), Nina Butera/’Wat Je Met Me Doet’ (Beste videoclip), Erik Goossens (Doorbraak als solo-artiest), Sandrine/’Josephine Baker’ (MENT verrassing) en John Terra (Carrièreprijs). De uitreiking zie je in de MENT-eindejaarsshow op oudejaarsavond of hoor je simultaan via MENT Radio. (PADI)