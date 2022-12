MENT TV begroet – ondanks de drukke periode – de lieve Sint en drie Roetpieten in de studio in Mariakerke

De Sint en drie Roetpieten kwamen langs bij MENT TV in Mariakerke (Gent), waar ze op vrijdagnamiddag een bezoek brachten aan de studio’s en ook live op antenne gingen in het programma ‘Vrolijke Vrijdag’ van Filip D’haeze.

Natuurlijk mochten de Sint en de Roetpieten vertellen over hun drukke periode. Ook de mini-paardjes Lily, Doris en Symphony van Christelle Verstraete uit Waregem waren aanwezig. Het is immers Christelle die aan de basis ligt van dit Sinterklaasgebeuren op vraag van de lieve Sint. Ze waren ruim één uur op antenne om te vertellen over hun belevenissen. Daarna brachten de Sint en zijn Roetpieten nog enkele verrassingsbezoeken aan families in de regio. Volgend jaar wil Christelle dit Sinterklaasgebeuren met de mini-paardjes nog meer uitbreiden. Een thuisbezoek in 2023 is mogelijk met of zonder paardjes. De paardjes kunnen ook ingezet worden op allerlei evenementen, zoals bedrijfsfeestjes. Momenteel bestaat er al een Facebook-pagina, een mailadres en heeft de Sint een eigen telefoonnummer. (PADI)

Natuurlijk mocht een foto aan de voorzijde niet ontbreken. © PADI/JD

Info: sinterklaasroetpietenboekingen@gmail.com – 0490 43 03 99 – Link naar Facebook pagina : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087847843199