Melanie uit de Duitse soap ‘Sturm der Liebe’ staat ook in de Duitse hitparade en wat deed ze samen met Chris Van Tongelen én Ronn Moss?

Kylie Minogue debuteerde, vooraleer ze een internationale zangster werd, in de Australische soap ‘Neighbours’. Pas daarna gingen voor haar de poorten van de internationale muziekwereld voor haar open. In Duitsland lijkt zich nu een gelijkaardig verhaal af te spelen. Want Melanie Wiegmann, die in de Duitse soap ‘Sturm der Liebe’ de rol van de zingende barvrouw speelde en één van de populairste personages was in de serie, verliet het Fürstenhof om een andere artistieke droom waar te maken: een populaire zangeres worden.

Dat schijnt haar nog te lukken ook, want ze is in de Duitse hitparade (van de albums) binnen gekomen op nummer 43. Melanie vormt dezer dagen een duo met haar vaste vriend Carl Carlton, en bracht onlangs een eerste album op de markt ‘Glory of love’. Die Carl Carlton is ook geen onbekende in de muziekwereld: hij maakte destijds deel uit van de Nederlandse popformatie Hank the Knife & the Jets, die met ‘The Guitar King’ een megahit scoorden. Als podium- en studiomuzikant werkte hij o.m. met Tina Turner en Robert Palmer, en daarna was hij ook de producer van Peter Maffay, bekend van de evergreen ‘Du’.

Melanie en Carl wonen dezer dagen op het Maltese eiland Gozo, maar plannen nu naar aanleiding van hun eerste album samen een Duitse tournee. Op 21 november treden ze op in Munster, waar Melanie vandaan komt. Vlaamse fans, die haar nauw aan het hart liggen – ze nam ooit tijdens een verblijf in ons land een single op met Ronn Moss (Ridge uit ‘Mooi en Meedogenloos’) en Chris Van Tongelen (van de Romeo’s) – kunnen dat concert in Munster bijwonen, en daags voordien ook nog aan een leuk meet & greet-diner deelnemen met de blonde zangeres. (PADI)

Meer info over deze reis, waarbij ook twee kerstmarkten worden bezocht, kan je verkrijgen bij klaartje@x-perience.be of op het nummer 09 277 04 04