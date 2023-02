Mega Mindy lanceert een nieuwe song ‘Sterk Als Staal’ én ook een bijhorende videoclip

Ook voor Mega Mindy zijn het heel drukke tijden, want op woensdag 8 februari komt de nieuwe single ‘Sterk Als Staal’ uit. Twee dagen later volgt de bijhorende videoclip.

De opname van de clip was voor Mega Mindy een heel spannende dag. Er moest immers zoveel gebeuren. “Maar het is super tof. Ik mocht mijn nieuw liedje al inzingen. Het is een superleuk nummer geworden”, glimlacht Mega Mindy. “Tijdens de clip moeten we inderdaad vaak wachten, maar dat is ook zo bij het theater. Dan moet je ook wachten tot alles wordt gemonteerd. Na een tijdje geraak je dat gewoon.”

“Het zijn inderdaad drukke tijden. We hebben een nieuw nummer klaar, er komt een nieuwe videoclip uit, en op 16 september vindt de première plaats van onze nieuwe theatertour. Plaats van afspraak is Antwerpen! Op 24 september beginnen we dan te touren in Nederland. ’t Wordt druk, maar ik doe dat graag. Ik werk graag veel en ik ben vooral graag met veel verschillende dingen bezig. Binnenkort is er dan ook nog ‘Red Star Line’. Een combinatie doen van meerdere dingen is voor mij helemaal geen probleem. Mijn mooiste moment? Daar moet ik niet lang over nadenken. Dat zijn de optredens tijdens de Rewid Party en de Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis. Dat gaf een serieuze adrenalinestoot. Ik was dat publiek zo dankbaar. Ik zong een liedje, maar iedereen zong die liedjes al mee. Dat is een mooi cadeau om dat te mogen doen. De mooiste Mega Mindy-nummers? Ik vind ‘Mega Mindy Tijd’ en ‘Mega Mobiel’ leuk. De melodie vind ik heel interessant. De Mega Mindy-muziek is pittige muziek, maar ze is en blijft wel heel mooi.” (PADI)

Vanaf woensdag 8 februari is de nieuwe single ‘Sterk Als Staal’ te beluisteren via alle grote streamingsdiensten.