Maximus uit Ardooie gaat met Amerikaanse topdrummer de studio in

Op zondag 16 oktober brengt Maximus alias Yannick Uyttenhove een exclusieve drum clinics in de Metronoom in Brugge. Maar dat is niet de enige drum clinics. Op donderdag 13 oktober is hij present bij de studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en op maandag 17 oktober is hij in Club Telex in Gent. Staat hij daar alleen of niet? Maximus heeft nog ander groot nieuws.

Dit voorjaar speelde Maximus nog in ‘Vive le Vélo’ op Eén. Zijn filmpje kan je nog altijd terugvinden op YouTube. Maximus is bekend als een ‘one-man-bass-band’ uit Ardooie of een songwriter op bas en contrabas. Als bassist werkte hij o.a. met Garland Jeffreys & Luka Bloom, en speelt nu ook ieder jaar mee in de eindejaarstournee van Otto-Jan Ham. Sinds enkele jaren gaat hij vooral solo op de baan. Na 250 concerten vond hij het tijd om de studio in te duiken voor nieuwe opnames. Door een ongelooflijke samenloop van toevalligheden komt de Amerikaan Jeffrey Clemens, de drummer van G. Love & Special Sauce, van Nashville overgevlogen om samen de studio in te duiken. Hij was heel overtuigd door de demo’s, én voila! “En weet je hoe ik hem kon overtuigen”, glimlacht Maximus. “Ik kon hem overtuigen met drie songs, waarvan er twee een directe link hebben met West-Vlaanderen: één song over ‘Dranouter’ en een bewerking van ‘Mijne Velo’ van Willem Vermandere uit 1971. Volgende week werk ik een zevental nummers af in de opnamestudio en inderdaad niet alleen. Jeffrey Clemens is niet zomaar iemand hoor. Hij werkt in de studio veel samen met Dan Auerbach van The Black Keys, Donovan Frankenreiter, lanceerde ooit Jack Johnson op zijn eigen label, deed twaalf wereldtournees met G. Love én Elvis Costello woont in zijn straat. En Jenna Jameson kent hij persoonlijk, haha. Hij is écht absolute wereldtop, maar ook een gewone, heel lieve gast. We doen samen ook drie exclusieve drum clinics: in Amsterdam, Brugge en Gent. Oldschool G. Love wordt samen gespeeld én ontleed voor de muziekstudenten en publiek. Dit is echt wel het begin van een heel schoon verhaal, het is gewoon gigantisch de max. En voor mezelf een heel schone kans!”, besluit Maximus. (PADI)

Inschrijven voor Brugge kan via info@metronoom.be. Voor Gent via ticketsgent.be.