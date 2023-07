Matteo Bocelli komt naar ‘Night of the Proms Summer Edition’ in Koksijde: “Muziek is emotie én een leven zonder emotie is geen leven waard, toch?”

‘Night of the Proms Summer Edition’ verrast met een opvallende extra naam op de affiche én tegelijk ook met een nieuwe presentator. Bijna 28 jaar nadat Andrea Bocelli op de affiche van ‘Night of the Proms’ in Antwerpen stond, komt deze zomer zijn jongste zoon Matteo Bocelli naar de zomereditie van het feest van klassiek en pop in Koksijde.

Matteo Bocelli © Mattia Guolo

De 25-jarige Matteo Bocelli hield zijn muzikaal talent lang verborgen voor zijn wereldberoemde vader. Op zijn vijftiende pas werd duidelijk dat hij de muzikale genen van zijn vader had meegekregen. Matteo is trouwens niet alleen een getalenteerd zanger, hij doet ook modellenwerk voor grote modemerken. Zijn doorbraak kwam er in 2018. Hij bracht dan samen met zijn vader het duet ‘Fall On Me’ uit. De video bij het prachtige nummer werd intussen al méér dan 109 miljoen keer bekeken. Matteo heeft niet alleen een getalenteerde vader, ook zijn halfzus Virginia Bocelli beschikt over een gouden stem. Samen namen ze – de tienjarige Virginia, Matteo en Andrea – in 2022 het album ‘A Family Christmas’ op. En nieuwe muziek is onderweg, want dit jaar verschijnt Matteo’s eerste soloalbum. “Technisch gezien zijn ze heel verschillend, maar er is één ding waardoor ze het meest op elkaar lijken: hun attitude. Maar dat is iets dat je niet kunt leren, dat je niet kunt aanleren. Dat is iets waarmee je geboren wordt”, zegt een trotse vader over zijn zoon Matteo en dochter Virginia in het internationale muziekmagazine Billboard.

Matteo Bocelli © Mattia Guolo

Naast Matteo Bocelli op Night of the Proms Summer Edition is er nog meer nieuws! Peter Van de Veire neemt als presentator de fakkel over van Bart Peeters. Deze laatste nam sinds de eerste editie van het zomerse muziekfestival de presentatie voor zijn rekening. “Een hele eer, sowieso. Want als je een monument als Night of the Proms mag presenteren: dat is een muzikaal kerstcadeau midden in de zomer. En dat met een prachtig live-orkest in Koksijde. Ik heb spontaan al mijn vakantieplannen opgezegd. Of toch die twee avonden. Heerlijk!” aldus Van de Veire.

Recent verbleef Matteo kort in ons land. Medewerker OBI mocht hem telefonisch enkele vragen stellen.

‘For You’ is je nieuwe single. Hoe zou je dit nummer beschrijven en waar gaat het over?

Matteo: “’For You’ is de eerste single van mijn album dat op 22 september uitkomt Het is een lied dat ik samen met Right Triangle heb geschreven, en een song die veel voor me betekent. Zoals Freddy Mercury zei: Voor mij is het heel belangrijk dat de luisteraar het nummer op zijn eigen manier voelt, want wanneer ik het verhaal van het nummer vertel, leid ik ze naar een verhaal dat misschien niet overeenkomt met hun eigen verhaal. En met ‘wat je uit het nummer kan halen’, bedoel ik natuurlijk dat het een liefdeslied is. Ik wil dat de luisteraars zich op hun eigen manier in het nummer kunnen herkennen. Ik wil de details van het nummer nog niet prijsgeven, omdat ik het mooi vind dat de luisteraars die vrijheid hebben om het nummer zelf te interpreteren”

Ben je snel tot de conclusie gekomen dat je muzikaal actief zou worden of niet, gezien je opgroeide met muziek?

Matteo: “Ik ben opgegroeid in een huis waar veel muziek was vanwege mijn vader, maar ik speelde altijd al piano sinds ik 6 jaar jong was. Maar zingen was mijn grootste passie, hoewel ik het altijd voor de lol deed en niet omdat mijn vader me vertelde dat ik het moest doen. Voor hem was het belangrijk dat we enige kennis van muziek hadden, maar hij heeft ons nooit aangemoedigd om van muziek ons werk te maken. In feite was hij een beetje bezorgd toen ik hem rond mijn 16e vertelde dat ik wilde zingen, omdat hij wist wat de muziekindustrie inhield. Hij wist hoe zwaar het zou zijn. Hij heeft me helemaal niet aangemoedigd om hier mijn werk van te maken.

Je bracht een duet uit met je vader. Is het speciaal voor jou om een lied met je eigen vlees én bloed te zingen?

Matteo: “Het was bijzonder om een lied met hem te zingen, omdat het lied écht de mooie relatie beschrijft die er tussen hem en mij is. Ik denk dat dit de reden is waarom het lied een succes was, omdat muziek authenticiteit wil. Wanneer je doet alsof, zien mensen dat en zijn ze er niet enthousiast over. Het was een heel speciaal lied voor mij dat me samen met mijn vader de hele wereld overbracht.”

Bij de ‘Night of the Proms Summer’-editie in Koksijde: weet je al wat je muzikaal zal brengen?

Matteo: “Ja, dat weet ik, maar dat is een verrassing (haha). Ik zal drie nummers uitvoeren, maar ik kan nog niet aankondigen welke dat zijn. Dus als je het wilt weten, ontmoet ik je daar.”

Heb je een bepaalde boodschap voor het publiek?

Matteo: “Nou, ik probeer altijd een boodschap over te brengen via mijn muziek, maar het is altijd een positieve boodschap. Een boodschap van hoop, en ik denk dat het doel voor elke artiest is om mensen zich op de een of andere manier beter te laten voelen. Onze boodschap, ons doel, is om de ziel te helen. Voor ons is muziek een manier om iets van binnenuit uit te drukken, en ik denk dat de luisteraars emotioneel worden door de emoties die we in de nummers stoppen. Ik zeg altijd dat het leven draait om emoties. Een leven zonder emoties is geen leven waard, toch?”

Je bent dus een erg emotionele persoon en je brengt dat in je liedjes?

Matteo: “Ja, precies. Ik beschouw mezelf altijd als vrij gevoelig. Dat is wat ik altijd hoorde sinds ik een klein kind was. Ik denk dat elke artiest op zijn eigen manier een gevoelige kant heeft, in hun karakter, hun persoonlijkheid. Ik hoop dat mijn emoties iedereen bereiken die naar mijn muziek luistert.”

Waar wil je over tien jaar staan?

Matteo: “Zoals ik net zei: het is voor mij een prestatie om mensen met onze muziek in hun hart te raken. Ik hoop gewoon mijn muziek te delen met zoveel mogelijk mensen. Ik zie mezelf graag zingen voor een groot publiek en samen met het publiek emoties te delen via mijn muziek. Ik hoop dat ik binnen tien jaar nog altijd door mijn muziek de wereld mag ontdekken.”

Een moeilijke vraag. Is het moeilijker geworden om een carrière in de muziek te maken dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden, of denk je dat het makkelijker is vanwege alle sociale platforms?

Matteo: “Ik denk dat elke tijd zijn positieve en negatieve aspecten heeft, nietwaar? Deze jaren hebben zeker veel concurrentie, omdat sociale media iedereen die internet heeft de kans heeft gegeven om muziek uit te brengen. Maar dat is positief. Waarschijnlijk hadden artiesten in het verleden, toen er minder of geen platforms en sociale media waren, minder kans om gehoord te worden. Maar ik denk niet graag aan de toekomst en het verleden. Ik denk aan het heden en ik ben dankbaar dat ik mijn kunst kan uiten, en dat is het belangrijkste.”

Matteo Bocelli © Mattia Guolo

Je hebt deze vraag waarschijnlijk al vaak moeten beantwoorden. Je hebt een wereldberoemde vader. Hoe moeilijk is het om je eigen weg te vinden in de wereld van de muziek, je eigen stempel te drukken?

Matteo: “Ik denk dat het in het algemeen moeilijk is om succesvol te zijn. Een zoon zijn van een geweldige artiest is niet moeilijk. Aan mijn kant heb ik nooit enige druk gevoeld op dit aspect, en ik richt me op de liefde die ik voor muziek heb, en dat is het. Ik zou heel trots moeten zijn om de zoon te zijn van een succesvolle artiest over de hele wereld. Ik zou mijn vader niet willen ruilen met iemand anders. Ik zie mijn vader altijd met de ogen van een zoon, niet met de ogen van een fan. Voor mij is hij mijn vader, degene die me heeft grootgebracht, en ik ben blij met de waarden die hij me heeft meegegeven.” (PADI & OBI)

‘Night of the Proms Summer Edition’ vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde met oa. Johnny Logan, Matteo Bocelli, Mark King (van Level 42), Sandra Kim, Laura Tesoro en Mama’s Jasje. Presentator van dienst is Peter Van de Veire. Tickets zijn beschikbaar via www.nightoftheproms.be of in het toeristisch kantoor in Koksijde.