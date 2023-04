Matteo Bocelli – jongste zoon van Andrea Bocelli – komt naar zomerse ‘Night of the Proms’ in Koksijde

‘Night of the Proms Summer Edition’ verrast vandaag met een opvallende extra naam op de affiche én tegelijk ook met een nieuwe presentator. Bijna 28 jaar nadat Andrea Bocelli op de affiche van Night of the Proms in Antwerpen stond, komt deze zomer zijn jongste zoon Matteo Bocelli naar de zomereditie van het feest van klassiek en pop in Koksijde.

De 25-jarige Matteo Bocelli hield zijn muzikaal talent lang verborgen voor zijn wereldberoemde vader. Op zijn vijftiende pas werd duidelijk dat hij de muzikale genen van zijn vader had meegekregen. Matteo is trouwens niet alleen een getalenteerd zanger, hij doet ook modellenwerk voor grote modemerken.

Matteo Bocelli’s doorbraak komt er in 2018. Hij brengt dan samen met zijn vader het duet ‘Fall On Me’ uit. De video bij het prachtige nummer werd intussen al meer dan 109 miljoen keer bekeken. Matteo heeft niet alleen een getalenteerde vader, ook zijn halfzus Virginia Bocelli beschikt over een gouden stem. Samen nemen ze – de tienjarige Virginia, Matteo en Andrea – in 2022 het album ‘A Family Christmas’ op. En nieuwe muziek is onderweg, want dit jaar verschijnt Matteo’s eerste soloalbum. Naast Matteo Bocelli op Night of the Proms Summer Edition is er nog meer nieuws! Peter Van de Veire neemt als presentator de fakkel over van Bart Peeters. Deze laatste nam sinds de eerste editie van het zomerse muziekfestival de presentatie voor zijn rekening. “Een hele eer, sowieso. Want als je een monument als Night of the Proms mag presenteren: dat is een muzikaal kerstcadeau midden in de zomer. En dat met een prachtig live-orkest in Koksijde. Ik heb spontaan al mijn vakantieplannen opgezegd. Of toch die twee avonden. Heerlijk!” aldus Van de Veire. (PADI)

‘Night of the Proms Summer Edition’ vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde met oa. Johnny Logan, Matteo Bocelli, Mark King (van Level 42), Sandra Kim, Laura Tesoro en Mama’s Jasje. Presentator van dienst is Peter Van de Veire. Tickets zijn beschikbaar via www.nightoftheproms.be of in het toeristisch kantoor in Koksijde.