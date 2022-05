Mathiz zit maar met één vraag: “Mag Ik Met Je Dansen’

Mathiz (44) uit Mechelen deed een beroep op de ervaring van Steven en Stijn van ST-Entertaincompany uit Kortrijk om zijn nieuwe single ‘Mag Ik Met Je Dansen’ uit te brengen.

Hoe beschrijf je het gevoel dat de grootste liefde overtreft, je onvoorwaardelijk warmte, veiligheid, genegenheid en geborgenheid biedt? Het nostalgische vroeger, het stilstaan bij de kansen die je kreeg en vooral dankbaar zijn voor de persoon die je geworden bent. De persoon, hét monument in je leven dat spontaan de breedste glimlach op je lippen tovert én een zachte traan van blijheid kan doen rollen. De grote ‘M’, waarbij je tegelijk gaat verlangen naar vroeger én wil genieten van ieder moment dat je samen mag beleven. Mathiz brengt ‘Mag Ik Met Je Dansen’, een ballade waarin hij je mee neemt in een persoonlijk deel van zijn levensverhaal en een ballade zingt die ons universeel in de oren klinkt. Dansen doorheen de emoties, terugdenkend aan de hindernissen die dankzij haar, een sprongetje geworden zijn. ‘Mag Ik Met Je Dansen’ van Mathiz dat is oprechte dankbaarheid, echte liefde van een zoon voor de grote ‘M’ in zijn en ons leven. Een mix van talent, veelzijdigheid, durf en passie, dat is samengevat Mathiz.

Raf Van Brussel en Elisabeth Eriksson schreven in 2004 voor hem de Eurosong inzending, ‘For My Absent Friends’. Voor de single ‘dromer’ kruipt Mathiz onder impuls van Sabien Tiels zelf in de pen. ‘Helden & Ik’, is een jaar later het resultaat van al dit creatief enthousiasme waarbij Mathiz samen met Anne Van Hoorick en Steven Hendrickx, onder de noemer Mathiz samen het podium delen. Het trio klimt tot de Vlaamse Ultratop 10 met de single ‘Lief Liefste’. Mathiz valt in de smaak, de formule van live muziek in een kleine bezetting weerklinkt nu ook in de nieuwe songs en muzieksamenstellers nemen de woorden ‘luistermuziek en kleinkunst’ in de mond. Toch is ‘doe niet alsof’ een song over dementie, een eindpunt voor de band, men moest artistiek herbronnen. In 2012 produceerde Steven Jacobs produceerde ‘Leef’, met Sabien Tiels als backing én Palieter Van Buggenhout aan de gitaar, Mathiz is helemaal terug. Als solo artiest brengt hij persoonlijke liedjes waarbij je al luisterend voor een spiegel staat, herkenbaar uit het leven gegrepen. Liedjes met een boodschap. Bij ieder liedje, herken je immers een deel van jezelf. Zopas bracht Mathiz een nummer uit dat je raakt en je tegelijk blij maakt met de gedachte aan je grote ‘M’ ! Met ‘Mag Ik Met Je Dansen’ brengt Mathiz, een kindje van 44, een song die alle Mama’s op hun voetstuk plaatst! (PADI)

