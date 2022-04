Mathias Vergels over ‘Zolang Je Maar Hier Bent’ en zijn muzikale toekomst: “Een échte rockband, dat is écht iets voor mij”

We hebben er even moeten op wachten, maar met de gloednieuwe single ‘Zolang Je Maar Hier Bent’ levert Mathias Vergels weer een ijzersterke Nederlandstalige popsingle af. Geïnspireerd op het gevoel dat je overvalt wanneer je je geliefde mist, nam de zanger-acteur in de Brusselse ICP Studio, samen met Axl Peleman, Leendert Haaksman, Manu Huylebroeck, Lukas Sabbe en Ron reuman zijn single op. Zij zijn ook mee verantwoordelijk voor de nieuwe Mathias Vergels-sound. Net als Ted Jensen van Sterling Sound. In zijn studio in Nashville Tennessee masterde hij Mathias z’n nieuwste single.

Een nieuwe single, een deelname aan ‘The Masked Singer’, én nog altijd ‘Thuis’-acteur. Het is dus voor ons hoog tijd om even met Mathias te praten. Dit deden we in de gezellige studio’s van MENT TV.

Jouw nieuwe single ‘Zolang Je Maar Hier Bent’ doet het bijzonder goed. Hoe anders is dit liedje dan jouw vorige?

Mathias: “Het is helemaal anders. We zijn een andere weg ingeslaan. Muzikant, songwriter Manu (Huylebroeck, padi) begeleidt mij ook als manager. We kozen om meer de Rock ’& Roll-toer op te gaan. Als we aan het opnemen zijn gebruiken we echte gitaren, echte drums en baslijnen. De computergeluiden hebben we bewust uit de songs gehaald, waardoor het allemaal rauwer klinkt en meer aanleunt bij pop-rock.”

Van waar die muzikale switch, want je had toch ook succes met jouw vorige nummers?

Mathias: “Ja, dat was allemaal plezant en ik vind het nog steeds fijn om die liedjes te spelen tijdens de optredens. Door de corona mochten we elkaar niet zien, je wordt dus automatisch aangewezen op uw eigen instrument. Ik speel gitaar en piano. Al die nummers die ik heb geschreven komen daaruit voort. Met de nieuwe sound gaan we terug naar de basis. Het is nog meer mijn eigen ding.

Jouw nieuwe single is in het Amerikaanse Nashville gemasterd door een heel bekend persoon. Vertel eens?

Mathias: “Iedereen is daarover bezig (lacht). Ik vind het zelf niet zo speciaal (lacht nogmaals). We hebben de song opgenomen in de bekende Brusselse ICP en daarna gevraagd aan Ted Jensen van Sterling Sound of hij een samenwerking zag zitten. Dat is iemand die met grote bands samenwerkte, zoals ‘Guns & Roses’, ‘The Police’, ‘Rolling Stones’… Het was eigenlijk ludiek bedoeld: ‘Durven we het vragen of niet?’ We stuurden dan uiteindelijk een mail en de dag later kregen we antwoord. Ik ben daar niet geweest. Alles gebeurde via mailverkeer. Er was geen budget (lacht terug).”

Trouwens, ‘Zolang Je Maar Hier Bent’ schreef je toen jouw partner Lynn aan het repeteren was voor haar musicaldebuut in ‘Robin Hood & Ik’. Verveelde je je zo erg?

Mathias: “Vervelen niet. Normaal gezien is het omgekeerd. Ik ga spelen en is zij thuis. Nu zat ik alleen en er gebeurde niet veel. Ik ben meestal nooit alleen. Ik vroeg me af wat ik kan doen en begon te schrijven. Het gaat over haar.”

Mathias hoopt ook veel te mogen optreden op West-Vlaamse bodem. © PADI/Daniël

Je staat met jouw muzikanten op Suikerrock. Kom je ook in West-Vlaanderen optreden?

Mathias: “Ik ken mijn planning niet van buiten, maar ik vermoed van wel. Op mijn website vind je alvast mijn speellijst en ik hoop zeker om sowieso snel weer jullie richting uit te komen. Graag zelfs!”

Je hebt ondertussen ook een B&B geopend. Hoe loopt dat? Kan je dat met jouw zingen en acteren nog allemaal combineren?

Mathias: “Eén dag telt 24 uur. Jij zal dat weten, want een West-Vlaming werkt hard. Ik woon in Brussel, maar ik werk ook hard en graag. Het enige wat ik jammer vind is dat een dag maar 24 uur telt. Dat het enige wat ik daarover kan zeggen. Ik doe die B&B het heel graag. Het is echt een afwisseling met alles wat ik doe. Lynn of ik ontvangen ook altijd de gasten.”

Je hebt ook meegedaan aan ‘The Masked Singer’. Hoe fijn was dat?

Mathias: “Heel fijn, maar best een pittige combinatie. Het was een drukke periode. We waren toen bezig met de verbouwingen van de B&B, ik had draaidagen bij ‘Thuis’, ik deed theater…het was alles bij één. Het was een tof avontuur.”

Meespelen in films, je deed dat in o.a. ‘De Collega’s 2.0’. Komt er nog een vervolg op jouw carrière als filmacteur?

Mathias: “Op dit moment zijn er geen concrete plannen, maar uiteraard sta ik altijd open voor toffe voorstellen (lacht).”

Hoe fijn is en blijft het om mee te spelen in een dagelijkse serie als ‘Thuis’?

Mathias: “Super fijn! Ik vind het zo leuk. Ik ga pas stoppen als ik het niet meer leuk vind. Dat mag van mij nog heeeeeeeeeeeeeeel lang duren. Ik speel er al 10 jaar in mee.”

Wat de muziek betreft: ben je al bezig met nieuwe nummers?

Mathias: “Ja we doen niet anders. Maar nu zijn we vooral bezig met de tour. We spelen heel veel. We moeten ons goed voorbereiden he. De tour start vanaf eind april en duurt zes maanden.”

Heb je een bepaalde link met West-Vlaanderen

Mathias: “Via mijn madam misschien, want ze heeft eventjes in West-Vlaanderen gewoond in Jabbeke. En voor onze B&B leerden we een man kennen, die schrijnwerker is. Hij maakt schuren met houten balken. Wij hadden die nodig voor onze B&B. Hij kwam iedere keer af naar Brussel. Het resultaat is prachtig.”

Wat mogen we jou toewensen voor de komende maanden?

Mathias: “Heel veel speelplezier en dat we terug een echte zomer kunnen hebben.” (PADI)

Mathias is te bereiken via www.houseofentertainment.be