Mathias Van Cauwenberghe (Aalbeke) en Thomas Baart (Anzegem) krijgen hoofdrol in de musical ‘Kamp Delta’

De 16-jarige Mathias Van Cauwenberghe uit Aalbeke én de even jonge Thomas Baart uit Anzegem hebben allebei een hoofdrol beet in de nieuwe musical ‘Kamp Delta’ van The Singing Factory. Het script, de regie en muziek zijn in handen van MNM-presentator Wanne Synnave met eveneens West-Vlaamse roots.

Na het succes vorig seizoen van ‘School of Rock’ mag het jongerenkoor Melodia (leeftijd 14j-17j) van The Singing Factory opnieuw schitteren in een volwaardige musicalproductie. Uit de pen van MNM-presentator Wanne Synnave (o.a. script ‘Magdalena’ en ‘November ‘89’), die ook de regie op zich neemt, vloeide het script en de muziek voor deze gloednieuwe musical ‘Kamp Delta’. Naast de jongeren in zowel hoofdcast als ensemble, ook een in het oog springende musicaldebutante. Actrice en zangeres Femke Verschueren (22), o.a. bekend als Elke Gevaert in de VTM-telenovelle ‘Lisa’, maakt voor het eerst haar opwachting in een musical (in een theaterproductie tout court) en pakt als kampleidster ‘Jax’ één van de hoofdrollen. ‘Kamp Delta’ neemt je mee naar de toekomst en werpt een blik op hoe mensen in het jaar 2099 omgaan met oorlog en de drang om te overleven. Helaas ook momenteel een pijnlijk actueel thema. Vanaf vrijdag 28 oktober 2022 opent productiehuis The Singing Factory de deuren van het Antwerpse Zuiderpershuis voor ‘Kamp Delta’.

Thomas Baart © The Singing Factory

Het verhaal: ‘Kamp Delta’ neemt je mee naar de wereld zoals die is in het jaar 2099. In die wereld, althans wat daar van over blijft, want het is acht jaar nadat de aarde aan z’n einde kwam, zijn de inwoners van Kamp Delta ervan overtuigd dat zij de enige overlevenden zijn. Dat is buiten de drie nieuwkomers (Lexi, Amy, Max) gerekend, die met hun aankomst in het kamp, het leven en het wereldbeeld van de inwoners compleet op zijn kop zetten… In deze pakkende productie, vertolkt door jong en meer ervaren talent, en ondersteund door muziek van een fantastische liveband, wordt het publiek meegevoerd naar een wereld die (nog) niet bestaat. Deze meeslepende voorstelling toont hoe mensen in de toekomst omgaan met oorlog en de drang om te overleven. Helaas ook in 2022 weer een pijnlijk actueel thema… (PADI)

Wanne Synnave © The Singing Factory

‘Kamp Delta’ speelt vanaf 28 oktober tot en met 13 november in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Tickets & info: www.singingfactory.be