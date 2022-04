Masked Singer Johnny Logan komt op uitnodiging van Uilenspiegel Events naar Bilkske 3 in Brugge

Op vrijdagavond 29 april staat Johnny Logan op het podium van de Heilige Familiekerk in Bilkske 3 in Brugge in een organisatie van Uilenspiegel Events. Maar niet enkel Johnny Logan is van de partij, ook diverse andere artiesten komen langs.

De Ierse Eurosongfestival-winnaar Johnny Logan was vorig jaar al te gast in Brugge én ook nu vrijdag is hij terug aanwezig in de prachtige stad Brugge. Zowie Hayen en Mon De Rijck van Uilenspiegel nodigden hem immers terug uit voor een nieuw optreden. ‘Edelhert’ in Masked Singer is nu nog populairder geworden. Die avond zal hij vast en zeker enkele liedjes zingen uit dit programma, maar ook zijn hits ‘Hold Me Now’ en ‘What’s Another Year’ zullen zeker en vast niet ontbreken. Uilenspiegel Events kon ook nog een andere topper strikken, namelijk George McCrae. Bij vele muziekliefhebbers zal er meteen een belletje rinkelen, wanneer we spreken over zijn wereldwijde nummer 1-hit ‘Rock Your Baby’ in 1974, één van de grote discohits aller tijden. Die avond staat er ook eigen talent op het podium. Michael Angelo, Leah Bien en Guy Neve zijn eveneens van de partij. Laatstgenoemde werd winnaar van de Baccarabeker in 1982 en hij toerde 20 jaar lang rond met Tars Lootens. Hij had ook projecten met componist Dirk Brossé en radiolegende Marc Brillouet. In 2015 begon hij onder de artiestennaam Guy Neve. (PADI)

Ook tweelingzus Delphine mocht op de foto. © PADI

Vrijdag 29 april vanaf 19 uur in ’t Bilkske 3 in Brugge: optredens van Johnny Logan, George McCrae, Michael Angelo, Leah Bien en Guy Neve. Prijs: 69 euro, inclusief driegangenmenu. Reservatie verplicht via uilenspiegelevents.be/events.