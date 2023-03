Martine Jonckheere bij ‘Secret of Eternity’ van Cavalluna: “Fenomenaal!”

Tijdens het voorbije weekend hield ‘Secret of Eternity’ van Cavalluna hald in het Antwerpse Sportpaleis. Op zaterdagmorgen waren heel wat bekende Vlamingen present, die een kijkje achter de (paarden)schermen mochten nemen en die ook konden genieten van het optreden.

Wat de Ronde van Vlaanderen is voor de wielerliefhebbers in België is Cavalluna dat ook voor de paardenliefhebbers. Ieder jaar komen ze naar België met hun nieuwe show, ook dit jaar in het Sportpaleis in Antwerpen. We mochten de première bijwonen met enkele bekende Vlamingen die het privilege hadden voor de show een rondleiding te krijgen in de stallen van de sterren van de show: de paarden. In drie grote tenten staan de mooiste paardenrassen ter wereld, klaar om samen met hun ruiters het beste te geven voor de hele familie. Sandy had zelf haar Luc Alloo (van Blankenberge) meegekregen voor deze unieke kans en was duidelijk onder de indruk backstage.

Sandy Blanckaert © PADI/Sandro

Günter Levi met zijn Izegemse vrouw Charlotte Nollet en de kids. © PADI/Sandro

Ook Gunther Levi had zijn familie mee in de stallen. Toen we aan zijn vrouw een vraag stelden over Cavalluna zei zed at ze al enkele jaren waren komen kijken. “Maar het is nu zeker een unieke belevenis om deze prachtige dieren van dichtbij eens te kunnen zien.” Martine Jonckheere zei achteraf maar één woord over de show: ‘Fenomenaal!’ Ook Peter Vanlaet zei dat het ‘fijn was om met de kinderen dit te mogen meemaken’. Lesley-Ann Poppe was dan weer uitermate gecharmeerd door de schattige mini-Shetty’s van publiekslieveling Bartolo Messina. De show zelf was dit jaar meer toegankelijk voor het hele gezin met wat meer showgehalte en dans om het verhaal levendiger te maken. Natuurlijk staan de paarden en de verschillende disciplines centraal. Het zijn prachtige rasdieren die telkens met deze show meereizen. Er reist zelfs een ezel mee. De Belgische Sylvie Willms mocht eindelijk nog eens in eigen land haar ontroerende vrijheidsdressuur laten zien, met haar 7 paarden vrij in de piste veroverde ze alle harten van het Sportpaleis. We mogen terecht trots zijn op onze landgenote! (PADI & Sandro)