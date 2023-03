Mark King (Level 42) vervoegt affiche van zomerse ‘Night Of The Proms” in Koksijde

Mark King, frontman en bassist van Level 42, komt naar Night of the Proms Summer Edition op 28 en 29 juli in Koksijde. Het wordt een blij weerzien, want hij stond 25 jaar geleden ook al op de affiche van Night of the Proms in Antwerpen. Johnny Logan, Mama’s Jasje, Sandra Kim en Laura Tesoro waren eerder al bekend gemaakt voor het zomerse feest van klassiek en pop aan onze Belgische kust.

Mark King maakt in de jaren ’80 grote furore met zijn speciale slap-techniek en scoorde met zijn band Level 42 wereldhits als ‘Lessons In Love’, ‘Running In The Family’ en ‘Love Games’. Met Level 42 verkoopt Mark King meer dan 31 miljoen albums wereldwijd en staat hij met liefst 10 nummers in de Ultratop. In de jaren ’90 gaat hij verder als soloartiest nadat hij eerder al zijn eerste soloalbum ‘Influences’ uitbracht. In 2001 treedt Mark King, in overleg met bandlid Mike Lindup, toch weer op onder de naam Level 42.

In 2006 verschijnt hun voorlopig laatste studio-album ‘Retroglide’. Het album wordt gevolgd door een Europese tournee. Zeven jaar later pakt de band uit met drie nieuwe nummers die op de EP ‘Sirens’ verschijnen. In 2015 en 2016 speelt Level 42 nog een aantal festivals, maar blijft Mark King ook als soloartiest aan de slag. Zo is hij in 2019 te horen op ‘Queen of the Clowns’ van Taylor Hawkins and the Coattail Riders.

Naast Mark King presenteert Night of the Proms Summer Edition dit jaar ook Johnny Logan, Mama’s Jasje, Sandra Kim en Laura Tesoro. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt. (PADI)

De ‘Night of the Proms Summer Edition’ vindt plaats in openlucht op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Tickets zijn beschikbaar via www.nightoftheproms.be.