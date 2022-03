Marijn Devalck start een West-Vlaamse tournee van ‘Balthasar Boma én de slagerparade’

Eind april begint Marijn Devalck aan een West-Vlaamse tournee van ‘Baltasar Boma en de slagerparade’ met haltes in De Panne, Blankenberge, Ieper, Diksmuide, Zedelgem, Wevelgem en Hooglede.

Jarenlang beroerde Marijn Devalck Vlaanderen als Balthasar Boma in FC De Kampioenen. Zoals velen wel weten is hij ook een begenadigd zanger, die onlangs 70 kaarsjes uitblies. In de fleur van zijn leven brengt deze alom bekende volksvriend anderhalf uur live de beste Nederlandstalige en Vlaamse meezingers, begeleidt door zijn fantastische band. Humor is nooit ver weg. De organisatie koppelt het optreden aan een voorafgaand all-in-buffet. Na het optreden is er een meet & greet én een foto-moment. Niet enkel voor de fans van FC De Kampioenen, maar ook voor andere mensen wordt het een onvergetelijke avond. (PADI)

© Carels

Waar en wanneer? Maandag 25 april om 19 uur, Plopsa De Panne – Zondag 1 mei om 12 uur, Belgium Pier in Blankenberge – Donderdag 12 mei om 19 uur, Lissewal in Ieper – Donderdag 19 mei om 19 uur, Saint-Germain in Diksmuide – Dinsdag 24 mei om 19 uur, Salons Denotter in Zedelgem – Donderdag 2 juni, Cortina in Wevelgem – Donderdag 9 juni, Vossenberg in Hooglede. De prijs bedraagt 79 euro per persoon. De plaatsen zijn telkens beperkt. Reservatie is verplicht op 0475 69 02 74 of https://www.aworldoffun.be/boma.