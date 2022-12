Marie lost hoge verwachtingen in en schittert in eerste ‘Samson & Marie’-Kerstshow in Plopsaland De Panne

Vandaag was het eindelijk zover! De Kerstshow van Samson & Marie ging in première in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. Voor de allereerste keer zagen we Marie aan het werk in de Kerstshow. Al meer dan drie jaar is Marie het nieuwe baasje van Samson, maar omwille van de pandemie konden ze nu pas hun eerste shows samen spelen. Het publiek was alvast bijzonder enthousiast. Zij zagen Samson & Marie op het podium stralen naast vaste waarden als de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen. Ook het uitgebreide Samsonballet en -koor tekenden voor deze sfeervolle en hartverwarmende voorstelling.

Het verhaal: tijdens deze kerstshow van Samson & Marie ontmoet Samson een lief theaterspookje waar hij een geheime vriendschap mee sluit. Van Leemhuyzen en Alberto hebben geen weet van deze vriendschap en zijn bang voor het spookje. Ze besluiten hem te vangen. Hopelijk loopt het goed af voor Samson zijn nieuwe vriendje…

Samson & Marie © PADI

En hoe deed Marie het? Wij waren erbij en mogen zeggen dat ze het schitterend deed. De show was nog maar net begonnen. Van zodra Marie op het podium kwam, steeg het aantal decibels qua applaus in de zaal. Een duidelijk bewijs dat Marie geliefd is bij de jeugd en dat ze nog vele jaren zal mogen optreden aan de zijde van Samson. Ook het verhaal zat mooi in elkaar, met dank aan Gert Verhulst die z’n steentje bijdroeg. Alberto was natuurlijk terug van de partij en hij weet de kids de entertainen net zoals Van Leemhuyzen en de Burgemeester. We geven ook een dikke pluim aan het Samsonballet en –koor. Hoeveel keren die groep veranderde van outfit, amaai. Straf én ze deden het werkelijk schitterend. Marie: “Ik heb zo lang afgeteld naar dit moment, eindelijk is het zover! We hebben er met z’n allen dan ook van genoten. Als kind keek ik zelf ook altijd enorm uit naar de kerstshows van Samson & Gert, dus voor mij is het heel speciaal dat ik hier nu zelf sta.”

Na de voorstellingen in De Panne keert de Kerstshow bovendien, na meer dan 11 jaar, terug naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is dé zaal waar het allemaal begon in 1991 en waar de eerste kerstshows werden gespeeld. Daarna zijn Samson & Marie ook nog te zien in het Trixxo Theater Hasselt.

Praktisch: tot en met woensdag 28 december in Proximus Theater Plopsaland in De Panne – van maandag 2 tot en met woensdag 4 januari in Koningin Elisabethzaal in Antwerpen – op zaterdag 7 en zondag 8 januari in Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets: www.studio100.com