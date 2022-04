Marie is het nieuwe baasje van Samson, én kijkt al uit naar haar eigen kerstshow, ook in De Panne

Het afscheid van Gert Verhulst bij Samson is tegelijk ook een nieuwe start voor Samson. Op het einde van de show verscheen immers Marie in een grote doos als het nieuwe baasje. Dat is helemaal geen nieuws meer, want in de voorbije maanden was Marie al nu en dan eens te zien aan de zijde van Samson. Voor haar en Samson staan er een hoop plannen op de agenda.

Besef je dat je vanaf heden nog meer in de spotlights zal staan. Schrikt je dat een beetje af?

Marie: “Ik denk dat er voor mij minder druk zal zijn. Zolang mijn vader het baasje van Samson was, was het voor mij moeilijk om mij 100 % ervoor in te zetten en mijn eigen ding te doen en erin te groeien. Nu Gert heeft afgerond, kan ik er 100% voor gaan en mijn eigen ding doen.”

Wat vond jij van die afscheidsshows van je papa?

Marie: “Door heel die corona moesten we dat telkens maar uitstellen. We weten dat het eraan kwam. Ik heb het idee dat iedereen er rust in vond. Enerzijds ben ik trots dat ik onderdeel mag zijn van zo’n grootse show, anderzijds ben ik een stukje verdrietig want mijn jeugd wordt afgesloten met mijn vader die stopt. Maar ik ben vooral blij.”

Op het einde van de show moest Marie een traantje wegpinken. © PADI/OBI

Wat vind jij het allermooiste in die shows?

Marie: “Ik maak de show weliswaar maar mee op het einde, maar ik heb die show dus al tientallen keren gezien. Ik vind vooral de onderlinge vriendschap zo mooi. Die mensen speelden 30 jaar samen. Die waren er al eerder, dan ik geboren werd. Er zit zoveel vriendschap en liefde bij die mensen.”

Besef jij dat je zo’n show zal moeten dragen en dat de mensen nu naar je zullen moeten afkomen?

Marie: “Dat hoop ik. Inderdaad, ik hoop dat de mensen verder afkomen naar de ‘Samson & Marie’-shows, ongeacht of mijn papa of ik nu meedoe. Daar droom ik toch van.”

Wil je andere accenten erin steken?

Marie: “Och, we deden 96 afscheidsshows. Ik ben er heel mondjesmaat aan toegevoegd. Wie meespeelde, toonde vlug dat ik welkom was. Het grootste verschil: mijn vader is niet zo’n danser, ik probeer wel eens mee te dansen. Ik ben absoluut geen danseres, maar mijn vader is nog minder een danser.”

Marie Verhulst. © PADI/OBI

Samson & Marie zetten alvast de kersttraditie verder met hun eigen ‘Samson & Marie’-Kerstshow’. Samen met Van Leemhuyzen, Alberto en de burgemeester beleven Samson & Marie hun eerste avontuur tijdens de kerstvakantie. Vanaf 26 december staan ze op drie locaties: het Plopsa Theater in De Panne, de Elisabethzaal in Antwerpen en het Trixxo Theater in Hasselt. Samson keert met deze kerstshow zelfs voor het eerst in tien jaar terug naar de Elisabethzaal in Antwerpen, dè zaal waar de Kerstshow van de eerste editie in 1991 tot en met de 21ste editie in 2022 traditioneel plaatsvond. Tijdens de komende kerstshow ontmoet Samson een lief theaterspookje, waar hij een geheime vriendschap mee sluit. Van Leemhuyzen en Alberto hebben geen weet van deze vriendschap en zijn bang voor het spookje. Ze besluiten hem te vangen. Hopelijk loopt het goed af voor Samson met zijn nieuwe vriendje… (PADI)

Tickets en info op studio100.com/shows.