Margriet Hermans wint Zomerhit 2022: “Dit is een serieuze aardbei op de taart van m’n carrière”

Even na 22 uur werd de winnaar bekendgemaakt van Zomerhit 2022 aan de Jachthaven van Blankenberge. Toen de naam Margriet Hermans werd uitgesproken, schrok de Kempense zangeres ontzettend. Dat ze al een drukke zomer had en dat ook ‘Lekker Blijven Hangen’ een serieuze meezinger is geworden, wist ze wel, maar dat ze die Zomerhit zou winnen en dus Metejoor/Snelle, Pommelien, Niels Destadsbader achter zich zou laten, dàt had ze zelfs niet verwacht.

Margriet werd bejubeld door honderden aanwezigen voor het podium. De pancartes gingen nog meer de lucht in. Het publiek scandeerde luid haar naam. Margriet zwaaide, deed een interview, ging terug naar het publiek, gaf een handje, zette zich schrap voor een selfie, enz. De zangeres van zoveel bekende klassiekers genoot ervan en was zo dankbaar, want hét publiek stemde massaal voor haar ‘Lekker Blijven Hangen’, een nummer van 2Fabiola.

Wie had dat gedacht?

Margriet: ‘Ik alvast niet, maar die mensen met die pancarte wél (iemand in het publiek toonde al vanaf ’t begin van de show dat Margriet ging winnen, padi). Ik vind het geweldig, écht geweldig. Het overmand mij helemaal.”

Had je nooit een voorgevoel dat het misschien wel kon lukken?

Margriet: “Ik merkte in Vlaanderen heel veel respons op het nummer en op mezelf. Ik zie het ook in m’n agenda dat ik als zangeres veel werk heb. Ik zou het leuk vinden, maar ik wilde het vel van de beer niet verkopen nog voor hij geschoten is. Ik bleef dus rustig, maar dit had ik echt niet verwacht.”

En ook backstage stonden jonge fans haar op te wachten met zelfgeschreven teksten. © PADI

Wie had jij in gedachten die zou winnen?

Margriet: “Ik dacht dat Pommelien Thijs ging winnen of Metejoor, een Kempense streekgenoot. Maar dat was misschien iets moeilijker omdat hij in duet stond. Iedereen zegt wel dat Snelle heel populair is in Vlaanderen én dat is ook zo, maar een duo is altijd moeilijker dan solo. Daarom dacht ik dat Pommelien Thijs een grote kans maakte en ze zingt ook een mooi liedje, echt een heel leuk liedje.”

Toen ze dan je naam zeiden…

Margriet: “Man man, ik kon dat niet geloven. Ik kon dat echt niet geloven.”

Is dat de kers op de taart van je carrière?

Margriet: “Een grote kers, schrijf maar een serieuze aardbei op m’n taart op m’n palmares van mijn carrière. Ik ben heel gelukkig.”

Zal je deze nacht goed slapen of blijft dan ook de adrenaline door je lichaam gieren? Al een idee?

Margriet: “Dat weet ik nog niet. Ik heb ook geen glazen bol. We zullen dus wel zien wat het zal worden: slapen of niet slapen.” (PADI)

www.margriethermans.eu

Meer lezen over Zomerhit