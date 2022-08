Margriet Hermans wint tot zelfs haar grote verbazing Zomerhit 2022 voor duizenden mensen in Blankenberge

Geen Metejoor en Snelle, geen Pommelien Thijs en ook geen Niels Destadsbader gingen met de trofee van Zomerhit 2022 naar huis, maar wél Margriet Hermans die met ‘Lekker Blijven Hangen’ een gigantische hit scoorde en door jong en oud op handen wordt gedragen.

“Ik wist dat ze dicht ging zitten, maar dat ze als overwinnaar uit de bus zou komen, had ook ik niet verwacht”, zei presentator en tevens finalist Niels Destadsbader een tiental minuten na het uitroepen van Margriet als winnares tegen haar man Frank Deloof en dochter Celien.

En de winnaar is Margriet Hermans! © PADI

Voor Margriet zelf was het inderdaad ook een complete verrassing. “Je denkt daar wel aan, hoopt daar wel op, maar dat ik Zomerhit 2022 zou winnen. Sorry, neen dat was niet mogelijk. Ik dacht vooral aan die jonge mensen, niet aan mezelf”, zegt Margriet terwijl ze nog op het podium van Zomerhit stond. De zangeres van zoveel klassiekers zoals ‘Een Vriend’, ‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk Als ik Jou Zie’, enz. mag nu ook de monsterhit ‘Lekker Blijven Hangen’ aan haar palmares toevoegen. Een song die oorspronkelijk van 2Fabiola is met als titel ‘She’s After My Piano’ en waarmee ze in 2014 de Zomerhit wonnen. Voor Margriet en haar gezin kon de avond niet meer stuk.

Margriet, samen met de presentatoren Niels Destadsbader en Siska Schoeters. © PADI

Voor Margriet is het niet haar eerste Zomerhit. 35 jaar geleden won ze eens een prijs tijdens Zomerhit. Toen mocht ze voor ‘Een Vriend’ de trofee voor beste Nederlandstalige lied in ontvangst nemen. Van 1991 tot en met 1994 was ze zelfs de presentatrice van Zomerhit. En nu kroont het publiek haar als grote winnares van Zomerhit. (PADI)

Niels in gesprek met de man en dochter van Margriet. © PADI

Zelfs de jeugd supporterde al voor Margriet Hermans. © PADI

“Proficiat Margriet”, riepen velen vanuit het publiek. © PADI