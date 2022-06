Margriet Hermans over ‘Spiegelbeeld’ én ‘Liefde Voor Muziek’: “Dit is een kroon op mijn carrière”

Het is alweer 17 jaar geleden dat Margriet Hermans een album uitbracht. Als tv-persoonlijkheid was Margriet nooit weg uit de media, maar haar zangcarrière stond al die jaren minder in de kijker. Door haar opmerkelijke deelname aan “Liefde Voor Muziek” is Margriet echter weer helemaal terug als zangeres. Haar bewerkingen van “Spiegelbeeld’ van Suzan & Freek en “She’s After My Piano” van 2 Fabiola, wat nu “Lekker Blijven Hangen” heet, zijn echte klappers uit het VTM-programma.

Door “Liefde Voor Muziek” kroop Margriet ook weer in de pen en samen met ervaren componisten en tekstschrijvers als Piet Goddaer (Ozark Henry), Diggy Dex, Marcel Fisser, Margriet’s dochter Celien en zelfs Hermans Brusselmans schreef zij vijf gloednieuwe songs. Deze staan naadloos naast het allerbeste dat Margriet in “Liefde Voor Muziek” bracht. Natuurlijk mocht bij deze bejubelde comeback geen bloemlezing ontbreken van Margriets rijke muzikale oeuvre. Op CD 2 staan haar bekendste nummers zoals ‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk’, ‘Kathleentje’ en ‘Laisse Rouler Les Bon Temps’, naast enkele minder bekende parels. We zetten ons naast Margriet voor een leuke babbel.

Weet je nog Margriet dat we maanden geleden hier zaten te praten en dat we toen ook spraken over ‘Liefde Voor Muziek’. Ik vroeg: wie wordt er een uitschieter? Jij zei direct: “IK!”. We zijn nu zoveel weken verder en ik moet toegeven: jij hebt gelijk, want zowel links én rechts praat iedereen over Margriet Hermans. Besluit: ‘Liefde voor Muziek’ was voor je een heel succesvol project, juist?

Margriet (lacht): “Absoluut! Toen bedoelde ik als uitschieter IK dat niet kwalitatief, omdat ik de vreemde eend in de bijt was. Ik was de oudste generatie, dat waren allemaal jonge mensen. Velen dachten zeker: wat gaat Margriet Hermans in dat gezelschap doen? Ik wist direct dat ik ging opvallen, maar dit succes is ongelofelijk tof.”

Voor wie heb jij een grote bewondering?

Margriet: “Iedereen heeft hun talent. Vocaal ben ik een grote fan van Davina Michelle. Qua liedjescomposing is dat Suzan & Freek. Het enthousiasme, de dynamiek en leergierigheid is Camille, een tof kind. Ozark Henry is dan weer een klassebak met een grote persoonlijkheid. Ik schrok ook van Koen Buyse. Ik kende hem wel, maar ik wist niet dat hij zo’n goede zanger was en ook een heel fijn mens om bij te zijn. Ik bewonder ook Loredana, die tijdens ‘Liefde Voor Muziek’ zich ontpopte tot een heel goede zangeres. In dance valt dat niet op, dat wordt wat gecamoufleerd, maar Loredana is een aangename verschijning, aangenaam mens en ze heeft een heel toffe stem.”

Kende je van sommige artiesten hun repertoire niet?

Margriet: “Davina Michelle kende ik wel qua muziek. Camille kende ik helemaal niet, sorry. Enkel dat ‘Vuurwerk’ had ik nog gehoord. Zij is heel actief in het segment waar wij als 60-plussers niet meer naar kijken, zoals Ketnetwrappers en #LikeMe. Koen Buyse kende ik een beetje van Radio2. Wie ik het best kende, waren Suzan & Freek. Ze scoorden vaak in Vlaanderen, en terecht.”

Op tv zie je het mooiste. Waren er bepaalde zaken die minder goed verliepen?

Margriet: “Neen! Dat was een euforie van de eerste minuut tot de laatste minuut. Iedereen wilde daar echt iets van maken. Iedereen voelde dat die groep wel zou werken, dat iedereen daar iets wilde voor doen. We voelden dat intensief, dat is ook zo. Een minpuntje voor mezelf was dat het programma stampvol zat. Ik had geen minuut tijd voor mezelf. Vooraf zei ik aan de programmamakers dat ik graag een rustpauze had net na de middag. Dat was oke, maar dat duurde maar één dag hoor. We deden ook twee opnames per avond. Dat was lastig. Maar die opnames gingen heel vlot. Ongelofelijk. Ik denk dat ik de enige was die één keer opnieuw moest beginnen. Achter de schermen zitten er zoveel mensen achter de knopjes. Ik weet dus niet waarom het opnieuw moest, maar voor mezelf en de andere collega-artiesten was het oke. Wat er dus misliep, weet ik nog altijd niet.”

Wat mij opvalt en ’t is nog niet zolang geleden, maar ‘Lekker Blijven Hangen’ blijft nu al serieus hangen bij het publiek. Gaat dat liedje een toekomst tegemoet zoals ‘Een vriend’ uit 1992?

Margriet: “Och, dat kan ik nu niet voorspellen. Dat zou fantastisch zijn. ’t Is wel een liedje dat de eerstvolgende weken blijft hangen, dat is leuk. Als ik nu ergens kom, dan roepen de mensen het mij al na. Hoe dat komt? Ik denk dat de mensen het ervaren zoals ik het schreef. Gewoon: het wordt tijd dat we even kunnen blijven hangen, dat we kunnen praten met mensen zonder mondmasker aan, dat we gewoon even uit de bol kunnen gaan. Eindelijk de bevrijding!”

Het zijn heel drukke weken voor Margriet Hermans. © PADI/Daniël

Wat doet dat met u als zangeres: 17 jaar geen album uitgebracht en zoveel jaren later terug een eigen cd én succes alom.

Margriet: “Ik ben een heel gelukkige vrouw. Dat zorgt voor een boost. Ik vind het een hele uitdaging en dat blijft een uitdaging. Nu is het vooral van de optredens die eraan komen, goed te doen, zoals ik dat al heel mijn leven deed. Ik ben die mensen dankbaar dat die vraag kwam.”

Kreeg je zelf de vraag om mee te doen?

Margriet: “Ik deed een proefopname voor Gerrit De Kock in Sint-Martens-Latem. ’t Was iets met een bootje. Die dag goot er echter water. De helft van de opnames vielen in ’t water. Ik spreek nu al over twee jaar geleden hé. Hij sprak over ‘Liefde Voor Muziek’, of ik dat wel zou aankunnen. Gerrit ging even polsen, maar ik rekende daar niet op. Hij moest dat ook voorleggen aan Niels Dierickx en aan het vtm-team. Zes weken later kreeg ik telefoon met het goede nieuws. Toen kwam de bevrijdende mail van Niels Dierickx. Ik ben niet iemand die zelf gaat solliciteren. Sommigen kunnen zich zelf goed verkopen, maar ik niet. Ze moeten maar zien wat ik kan. Voor mezelf was dat even bingo, maar dan moest ik nog zwijgen hé. Ik vind die deelname een erkenning als zangeres. Dit is een kroon op mijn carrière. Dat had ik nooit durven dromen.”

‘Spiegelbeeld’, hét lied van Suzan & Freek, is de titel geworden van het album.

Margriet: “Dat was het eerste liedje dat ik zong tijdens het programma. En ook het spiegelbeeld: die Margriet Hermans die jullie kennen is anders. We zijn nu zoveel jaren later. Wie is Margriet nu? Wie was ze vroeger? We spiegelen terug naar ’t verleden. De platenfirma vond dat er ook een cd met mijn vroegere liedjes erop moesten staan. Ik vond dat zo goed. De mensen vragen wel nog eens naar ‘Kathleentje’, ‘Alle Mooie Mannen’, ‘Een Vriend’, enz. Mijn cd is heel goedkoop. Er staat zoveel mooi muzikaal materiaal op.”

Gisteren zat ik in Disneyland Paris en toen zei er iemand tegen mij: ‘Margriet Hermans heeft zo’n mooi liedje ‘Vechter’, samen met haar dochter Celien’ Maar ook ‘Dezelfde Boom’ is prachtig. Hoe trots ben je als mama dat je Celien in die duetten kan meenemen?

Margriet: “Celien is voor mij een psychologische versterking. Met haar zingen maakt voor mij een stuk comfortabel, omdat ze mij zo goed kent. Samen met haar optreden is zo plezant. We zijn samen op een plaat of een optreden, altijd beter dan thuis. Beter dan thuis, want dan maken we altijd ruzie. We zijn twee verschillende karakters hé. Maar met haar zingen, dat is zalig. Dat is het meest ontwapenende voor mij. Ik ben zo blij dat ze is meegegaan in ons muzikaal verhaal.”

Op cd 2 staan al je toppers… Van ‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk Als Ik Je Zie’ tot ‘Een Vriend’ en ‘Kathleentje’. Was het een moeilijke keuze in je repertoire of viel dat mee?

Margriet: “Ik vond het een moeilijke keuze, maar ik kreeg assistentie van iemand van de platenfirma die voorstellen deed. De platenfirma heeft daarop zicht en hun visie volgde ik. We deden het dus in overleg. Ik vroeg enkel om ook recentere dingen erop te plaatsen, die niet vaak werden gedraaid maar die ik mooi vind. Daar ben ik heel gelukkig mee.”

Wat vind jij dé topper uit je klassiekers?

Margriet: “Ik vind ‘De Stroom’ een mooi nummer, maar ‘Een Vriend’ van de Baccarabeker blijft nog altijd een waardevol liedje. Uiteindelijk draait het leven daarrond, over eenvoudige dingen, over een vriend. Dat moet daarom je partner niet zijn. Maar gewoon iemand hebben waarop je kan rekenen, dat blijft dus een belangrijk nummer. Maar ik heb zoveel songs die sommige mensen nog altijd niet kennen. Daarom ben ik zo gelukkig dat ze nu ook deze liedjes kunnen ontdekken.”

Je zette ook ‘Een Klein Verschil’ erop, het duet met Robert Long zaliger. Waarom ook die keuze?

Margriet: “Ik had veel respect voor Robert Long. We gingen samen een tournee ‘Formidabel’ doen. We gingen 23 plaatsen in Culturele Centra in Nederland doen. Toen kreeg Robert longvliegkanker. Dat ging zo snel. Eén maand later kon hij al niet meer zingen. Ik vond dat erg. Ik vond dat liedje zo’n leuk nummer. Heel veel mensen kennen dat liedje van school, waarin ze dan het verschil tussen Nederlands/Nederland en Nederlands/Vlaanderen aanleerden. Ik vind het zelf een heel catchy liedje.”

Je sluit album 2 af met ‘Als J’Es Wist. “Als j’es wist hoe liefde dicht bij haat ligt…”. Dat klinkt toch niet als een opgewekte afsluiter?

Margriet: “Dat is zeker geen opgewekt nummer, maar dit liedje werd ook niet geschreven in een opgewekte situatie. Dat gaat over een alcohol- of gokverslaving. Daarrond werd het geschreven. Als je zo’n partner hebt die verslaafd is, dat is onleefbaar voor de mensen die thuis zijn. Altijd ongerust zijn, wachten wanneer hij/zij thuiskomt, agressie of niet. Ik vind het een waardevol liedje. Dit is een liedje waarin veel mensen zich gaan herkennen. Ik schreef het vanuit de positie van de vrouw, maar het kan wel bekeken worden vanuit de positie van de man of de kinderen. Zo’n situatie is helemaal niet eenvoudig.”

Het worden heel drukke weken. Hoe gelukkig ben je daarmee?

Margriet: “Ikzelf wel, maar mijn bed wat minder. Ik zie dat nog weinig (lacht). Ik treed nog altijd graag op. Op het podium staan is het summum van muzikaal genot. Ik ben ook iemand die live net iets meer presenteert dan in een studio. Sommige mensen blokkeren op een podium, die freaken in een studio. Ik freak liever op een podium.”

We zijn nu al zeven maanden na de opname van ‘Liefde Voor Muziek’. Zag je nog de collega-artiesten terug?

Margriet: “We zitten allemaal in een WhatsApp-groepje. Iedereen is druk bezig. Recent vroeg Davine Michelle om naar de Ahoy in Rotterdam te komen. Heel lief, maar dat lukte niet omdat ik één dag later iets moest doen. Loredana staat iedere dag op een podium. Normaal gaan we in oktober/november nog eens samen eten, maar in september zien we zeker elkaar terug in de Lotto Arena in Antwerpen, met uitzondering van Suzan & Freek die er niet zullen bijzijn.” (PADI)

In de komende zomerweken staat Margriet heel vaak op een podium in West-Vlaanderen, zie www.magriethermans.eu – Haar album ‘Spiegelbeeld’ is nu al te verkrijgen in de platenzaak.