Margriet Hermans krijgt iedereen aan het dansen met ‘Zonne-Energie’

Een heerlijke vakantie in Senegal inspireerde Margriet Hermans tot het schrijven van haar opzwepende zomersingle ‘Zonne-Energie’.

De winnares van Zomerhit 2022 deed hiervoor opnieuw beroep op Jeroen Swinnen, die samen met zijn ‘Liefde voor Muziek’-team mee verantwoordelijk was voor die mega feesthit ‘Lekker blijven hangen’. Margriet wou vooral de zon en een hoge feelgood-factor in haar nieuwe song naar buiten brengen en vond in haar recente Afrika-reis de perfecte inspiratiebron. “Mijn innerlijk zonnepaneel werd helemaal opgeladen en dat gevoel wil ik ook aan Vlaanderen geven met deze song. Ik ben alvast mega-blij met het resultaat en kan niet wachten om iedereen aan het dansen te krijgen met (enorm veel) ‘Zonne-Energie!” (PADI)

