Marc uit Blankenberge én Diani uit Lochristi stonden op het podium op de première van ‘Zaalshow 2.0’ van Jacques Vermeire & Luc Verschueren

Tijdens de laatste sketch van Jacques Vermeire & Luc Verschueren kregen ze op het podium van Capitole Gent hulp van twee figuranten, namelijk de achtjarige én tevens jarige Diani uit Lochristi en Marc uit Blankenberge. Voor beiden blijft dat ongetwijfeld een onvergetelijk moment aan de première van ‘Zaalshow 2.0’.

De avond begon met de komst van bekende Vlamingen die in de VIP de revue passeerden. Natuurlijk waren dochter Julie en zoon Maxime van Jacques Vermeire van de partij. Beiden hadden hun partner meegebracht: Julie is samen met Laurins, Maxime heeft een vriendin Caity. Van aangever Luc Verschueren waren zijn dochters Louise en Lauren present. Roger De Vlaeminck had partner Peggy mee. Gella Vandecaveye was er met vriendin Nesya en naaste familie. Dirk Van Vooren woonde de première bij met Tuur en Anna. Professor Stijn Baert was er niet met zijn man, wél met goede vriend Frederique. Eric Goens poseerde eveneens met zijn gezin. Ook Joyce De Troch was aanwezig.

Tussen 1989 en 1995 traden Jacques en Luc al samen op. Ze deden 1.150 voorstellingen, waar er méér dan een half miljoen mensen naar kwamen kijken. Tot juni 2024 staan Jacques & Luc met hun ‘Zaalshow 2.0’ terug op heel wat locaties. Of het de moeite was? Zeker en vast! Zelf hebben we wat afgelachen. Het duo was heel goed op dreef. Zelfs Luc kon zich vaak niet inhouden van het lachen, wanneer Jacques weer eens een gekke bek trok. Natuurlijk mocht de klassieker Fonske Verzele niet ontbreken. Verder waren de typetjes: Aimée Schouten (het lustobject), Benny-Marie De Zaeghe (puntdichter), Karel De Swert (de CEO), Romain De Prins (Antwerpenaar), Kevin Vermeulen (klassieker), Alain Van Loo (de quizzer / zenuwpees), Meneer Vervechelen (klassieker). Voor het laatste typetje Louis Patsjoelie (de sjamaan) vroegen Luc en Jacques hulp vanuit de zaal. Er was één iemand jarig, die vooraan mocht komen. Daarna werd een opblaasbare wereldbol tussen het publiek gegooid. Stopte de muziek, dan mocht die persoon ook op het podium komen. Die eer ging naar Marc uit Blankenberge. Zowel Diani en Marc mochten meedoen in de laatste sketch, waarin ook ‘Ik Heb De Zon Zien Zakken In De Zee’ met alle aanwezigen werd gezongen.

Besluit: Jacques Vermeire & Luc Verschueren zijn een topduo, die perfect op elkaar zijn ingespeeld. De nieuwe ‘Zaalshow 2.0’ is een prachtproductie. Heb je zorgen? Zit je in een donkere periode in je leven? Ga zeker langs, je keert opgewekt terug, alle depressiviteit verdwijnt uit je lichaam? De ‘Zaalshow 2.0’ is het ideale medicijn om opgewekt te vertrekken en terug door het leven te stappen. Proficiat! (PADI)

Tickets en info voor de volledige tournee van Jacques Vermeire en Luc Verschueren vind je terug op www.jacquesvermeire.be. Er zijn in West-Vlaanderen nog passages in Koksijde, Izegem, Menen, Maldegem, Harelbeke, Bredene, Moorslede, Wevelgem, Tielt, Brugge, Ieper en Torhout.