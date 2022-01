Marc Dex staat 60 jaar op het podium én brengt een 2CD ‘Een Leven Vol Muziek’ uit

In de geschiedenis van de Vlaamse muziek bekleedt Marc Dex een unieke plek. Vader van Barbara Dex, broer van Juul Kabas en vooral een carrière om U tegen te zeggen, met talrijke Vlaamse evergreens.

Die carrière startte begin de jaren zestig met zijn orkest The Ruby’s en leidde tot de absolute top in Vlaanderen. De grote doorbraak kwam er met Marc’s spraakmakende deelname aan Canzonissima 1968, de voorloper van Eurosong, met het nummer ‘O, Clown!’. Marc Dex werd een waar jeugdidool, die qua populariteit zelfs Will Tura naar de kroon stak. De hits volgden elkaar in sneltempo op, met de populaire meezinger ‘Maar In Amerika’ als hoogtepunt. Vanaf de tweede helft van de jaren ’70 deed Marc het rustiger aan. Hij startte een café met een artiestenpodium waar hij o.a. Margriet Hermans ontdekte en in 1989 begon hij een theaterbureau. Toch bracht hij regelmatig nog nieuw muzikaal werk uit, tot grote vreugde van de trouwe fans.

Marc Dex vertoeft nog altijd graag op een podium. © PADI/Daniël

Intussen trad dochter Barbara in zijn muzikale voetsporen en timmerde z een mooie eigen carrière uit onder het wakende oog van papa Marc. Een prachtig dankjewel gaf ze hem in 2018 met het album en tournee ‘Dex Tot De Tweede Macht’, een echte ode aan de artiest en het oeuvre van Marc Dex. Het succes hiervan bewees eens te meer de tijdloosheid van zijn grote hits. Uiteraard mocht Marc Dex in de loop der jaren meerdere prijzen in ontvangst nemen, met o.m. de prijs voor ‘Een Leven Vol Muziek’ aan de hele familie Dex tijdens de Radio 2 Eregalerij, de Cultuurprijs van de gemeente Oud-Turnhout, en een Golden Lifetime Award. Daar komt nu nog een Zilveren Loftrompet bij, de carrièreprijs uitgereikt door Ment-TV. Marc kreeg deze overhandigd uit de handen van -wie anders- zijn dochter Barbara naar aanleiding van de opname van de eindejaarsshow in december 2021 bij Vayamundo in Oostende én dit voor MENT TV. Redenen genoeg om Marc Dex nog eens extra in de bloemetjes te zetten met een unieke Best Of. Marc zelf omschrijft deze 2CD als afsluiter van zijn mooie muzikale loopbaan. Maar liefst vijftig nummers van 1964 tot nu, met uiteraard de grootste hits, voor het eerst allemaal op één verzamelaar. Daarnaast ook moeilijk te vinden materiaal van toen, dat nog niet eerder op CD verscheen. En als kers op de taart twee nieuwe composities, waaronder de officiële laatste single ‘Ik Denk Aan Jou’, opgedragen aan zijn vrouw. Dit vertelt hij zelf nog bij het nummer: “Een tijd geleden kreeg ik een kaartje toegestuurd met de tekst: «Ik denk niet veel – ik denk niet gauw – maar als ik denk denk ik aan jou». Ik vond het wel zeer toepasselijk en bemoedigend in deze bizarre tijden waar we mekaar niet echt mogen vastpakken of knuffelen – maar er wel in gedachten voor mekaar kunnen en mogen zijn. Walter De Loose maakte er een mooi arrangement op.” (PADI)

De 2CD “Een Leven Vol Muziek” van Marc Dex is een feest der herkenning én een tijdsdocument dat de indrukwekkende carrière van een echte Vlaamse Legende beslaat. Niet te missen voor al wie de Vlaamse muziek een warm hart toedraagt!