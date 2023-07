Marc Coucke trekt de polonaise op gang tijdens de première ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard in Blankenberge: “Dit is niét Ibiza of Miami, wél Blankenberge!”

Presentator én tevens zanger Maarten Cox nodigde een ‘speciale genodigde’ uit om voor te gaan in de polonaise tijdens de première ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Dat was niemand minder dan Marc Coucke, vennoot van zaakvoerder Ben Van Den Keybus. Vanaf dan ging iedereen minutenlang uit de bol.

Proppensvol! Jawel, proppensvol zat Het Witte Paard voor de première van ‘It’s My Life’. De zaal was niet enkel gevuld met genodigden, maar ook met mensen die al vooraf een ticket hadden gekocht en helemaal niet wisten dat het op vrijdagavond ook première was. Zo’n half uur voor het einde van de show nodigde presentator Maarten Cox genodigde Marc Coucke uit om de polonaise op gang te trekken. Marc kreeg een microfoon in de hand en mocht starten, waarna er minutenlang een heuse polonaise door de zaal trok, inclusief àlle artiesten die normaal op het podium stonden maar die nu meestapten in die zo gezellige polonaise. De aanwezigen amuseerden zich. Wàt een feest. Na de polonaise volgde er 6 minuten muziek van DJ Anke, de partner van Maarten Cox die het ook voortreffelijk deed en die nadien eveneens de after party mocht opvrolijken.

Handjes schudden en zingen maar! © PADI/Jens

Marc Coucke © PADI/Jens

Op het einde van de show bedankte zaakvoerder Ben Van Den Keybus iedereen die op het podium stond en alle mensen die meehielpen achter de schermen. Hij feliciteerde ook Marc Coucke met zijn zangprestatie. “Je hebt fantastisch gezongen, zonder voorbereiding, maar niemand die hoorde dat het vals was.” Algemeen gelach, waarna Marc Coucke zei: “Ik ben zo fier te mogen zien wat jullie hier hebben gepresenteerd. Dat dit hier in België, aan onze kust, in Blankenberge, in Het Witte Paard mogelijk is. Wanneer er zo’n show wordt voorgesteld in Miami of Ibiza, dan zegt iedereen tegen elkaar dat ze daar moeten naartoe gaan om dat te bekijken. Ik vond dat hier zo fantastisch. Van het lokaal talent tot de internationale acts: prachtig! Ik ben zo fier om jullie daarin te kunnen en te mogen steunen. Dank!” (PADI)

Marc Coucke amuseerde zich. © PADI/Jens

Marc feliciteerde Ben Van Den Keybus én iedereen die meewerkte aan die show. © PADI/Jens

Show ‘It’s My Life’ tot en met 16 september in Het Witte Paard in Blankenberge, met Ianthe Tavernier, Sandrine, Maarten Cox, Ruben Tarmidi, Jan Van Dyke, Franky Boy, Vegas showteam én internationale acts. Showdiner met livemuziek start om 18 uur en kost 44 euro – Show zelf start om 20.30 uur en kost 54 euro (rang 1) en 44 euro (rang 2). Info en tickets: 070 250 200 (0,30 euro/minuut) – www.witte-paard.be

Ook Ianthe Tavernier deed mee in de polonaise. © PADI/Jens

Ruben Tarmidi tussen het volk. © PADI/Jens