Marc Coucke maakt cast bekend voor ‘Grand Show Mirage Magique’ in de zomer van 2025 in Knokke-Heist: “Hier voel ik mij zo goed thuis!”

Van 3 juli tot en met 3 augustus 2025 presenteert het Grand Casino van Knokke-Heist ‘Grand Show: Mirage Magique’, een gloednieuw variétéspektakel met een volledig vernieuwde cast, scenografie en verhaallijn. Vandaag werd de indrukwekkende line-up van performers bekendgemaakt.

‘Grand Show Mirage Magique’ neemt het publiek mee op een poëtische reis door een universum waar droom en werkelijkheid versmelten. Het Grand Casino vormt het decor voor een allesomvattende beleving die de traditie van het variété op hedendaagse wijze herinterpreteert. Producent Ben Van den Keybus, die samen werkt met Marc Coucke, belooft een totaalervaring vol muziek, dans en acrobatiek: ‘Na het succes van ‘Grand Show: Folie Royale’ in 2024 zetten we met ‘Grand Show Mirage Magique’ de volgende stap in de uitbouw van dit unieke concept,’ aldus Van den Keybus. ‘Het wordt een meeslepende voorstelling met een volledig nieuwe cast, nieuwe acts en een originele narratieve insteek die de toeschouwer meeneemt op een magische reis.’ De regie is in handen van de bekende actrice Helle Vanderheyden, die haar ervaring uit de musicalwereld nu aanwendt om de scenografie naar een hoger niveau te tillen. In 2025 neemt ‘Grand Show Mirage Magique’ het publiek mee op een metaforische reis tussen heden en verleden, waarbij droomwerelden als fata morgana’s verschijnen en weer verdwijnen.

Internationale topacts en vocaal talent

Op vocaal vlak wordt het publiek getrakteerd op loepzuivere stemmen. Er werd gekozen voor authentieke, getrainde en doorleefde stemmen die het publiek bijna drie uur lang vocaal kunnen betoveren. Nieuw in de cast is het veelzijdige multi-talent Gio Kemper, bekend van onder meer ‘The Masked Singer’ en ‘Nachtwacht’. Juan Gerlo, gekend voor zijn rollen in ‘Milo’, ‘Ghost Rockers’ en ‘40-’45’, maakt zijn debuut in de variétéwereld en zorgt voor nieuwe energie. Maarten Cox treedt opnieuw aan als ‘master of ceremonies’, bijgestaan door musicalster Piek Van der Kaaden, actrice en zangeres Charlotte Campion en vocaliste Barbara Verbergt. De show presenteert maar liefst vijf internationaal bekroonde acts, waaronder de wereldvermaarde Pellegrini Brothers. Deze acrobaten, bekend van optredens in de Moulin Rouge, voor staatshoofden en zelfs de Paus, zijn voor het eerst te zien in Knokke-Heist. Tijdens ‘Grand Show Mirage Magique’ zorgen de dynamische Vegas Showdancers met verfijnde choreografieën voor visueel spektakel.

Gastvrijheid en beleving

‘Grand Show’ maakt het verschil door in te zetten op artistieke verfijning in een groots kader. Wie dat wenst kan zo kiezen voor een volledige, avondvullende beleving. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen gasten dineren in het La Réserve Resort, waar live-muziek en een verfijnd driegangenmenu de avond op elegante wijze inleiden. In het Grand Casino zorgt een volledig nieuwe, dromerige decoratie voor een luxueuze sfeer, ideaal om foto’s te nemen voor aanvang van het spektakel. Wie dat wenst kiest voor één van de verzorgde VIP-formules. De feestelijke sfeer wordt na de voorstelling voortgezet met een live-dj, die de magie van de avond laat doorlopen tot in de late uurtjes. Marc Coucke besluit: ‘Knokke-Heist ademt kunst, cultuur en stijlvol genieten. Daarom voel ik me hier zo goed thuis. Met ‘Mirage Magique’ voegen we een nieuwe, magische dimensie toe aan deze traditie. Het is een ervaring die raakt, betovert en bijblijft, niet-te-missen.’ (PADI)

De voorstellingen vinden plaats van 3 juli tot 3 augustus 2025 in het Grand Casino van Knokke-Heist, telkens om 20.30 uur, op zondagmiddag zijn er matinees om 14.30 uur. Tickets zijn beschikbaar via www.grandshow.be of telefonisch via 050 43 55 05.