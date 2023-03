‘Mannen van de golf’-actrice Jasmine Jaspers kijkt uit naar halte in Izegem

‘De mannen van de golf’, het recentste theaterstuk van de Sven De Ridder Company, is begonnen aan de laatste run in het Antwerpse theater Elckerlyc. Deze week werden niet minder dan drie data toegevoegd aan de kalender, maar na de voorstelling van komende zondag 19 uur, worden de golfsticks onherroepelijk opnieuw in de golfkarretjes geladen om vervolgens op diverse locaties in Vlaanderen opnieuw te worden uitgeladen. Zo uiteraard ook op zaterdag 25 maart al, waar het gezelschap traditiegetrouw halt zal houden in CC De Leest in Izegem.

“Ik ben echt blij dat we er nog maar eens mogen staan, zeker en vast. Ook met de vorige producties zijn we daar altijd zeer warm ontvangen geweest”, vertelt actrice Jasmine Jaspers, die in het stuk gestalte geeft aan vaste wijndrinker en burggraafvriendin Sien Kegels. “Stiekem ben ik ook wel erg blij dat we ook dit stuk er mogen brengen, want ditmaal zijn we echt met een gigantisch groot decor op ronde. Een bijna realistisch golfterrein, met echte golfclubs, echte golfballen, mollen en een fantastisch leuke cast.” In die cast ook twee andere acteurs met West-Vlaamse toetsen. Zo is actrice Maike Boerdam geboren in Knokke-Heist en blijft Warre Borgmans in het geheugen van velen nog altijd onlosmakelijk verbonden met zijn rol als C.O. van de luchtmachtbasis in Koksijde. Al had die laatste bij de première in Antwerpen toch nog wat last van koudwatervrees als het om een komedie ging. Hij liet er optekenen zich in dramatische rollen beter in zijn sas te voelen.

Ten onrechte, zo vindt Jaspers. “Warre is gewoon comedy! Hij moet nog maar een stap op het podium zetten, of de mensen beginnen al te lachen. Zelfs in het dagelijkse leven is dat zo! Al blijft Warre voor mij persoonlijk niet zozeer de man uit ‘Windkracht 10’, maar wel de papa van Blinker. In mijn jeugdjaren zijn immers de Blinker-boeken van Marc De Bel verfilmd geweest en daarin speelde hij de rol van de vader van Joren ‘Blinker’ Selderslaghs. En uiteraard blijft ook Maike verbonden aan mijn jeugd. Wie kent haar natuurlijk niet als Betsy uit ‘Big & Betsy’? Maar beiden zijn ze vooral fantastische, lieve en leuke collega’s van wie ik al enorm veel heb bijgeleerd. Ze zijn zeer inventief en ik heb zowel op als naast het podium al enorm van hen genoten. Aan de mensen uit Izegem kan ik dus alleen maar zeggen dat ze zeker niet te lang mogen wachten met het boeken van tickets, want het gaat écht leuk worden!”

Het stuk zelf speelt zich, hoe kan het ook anders, af op een golfterrein in Brasschaat. Die is in handen van voorzitter burggraaf Antoine De Ribbeaucourt (Sven De Ridder), de pas overleden penningmeester Maurits Van Bommel en bestuurslid Aimée Van Pelt (Warre Borgmans), van de gelijknamige bouwpromotor. De grote schrik van voorzitter Antoine is dat het terrein volledig zou worden overwoekerd door mollen en precies daarvan heeft Van Pelt zijn hoofdbezigheid gemaakt als inderdaad de ene na de andere molshoop op het terrein verschijnt. In het clubhuis van uitbater Guy (Brik Van Dyck) vinden we met de regelmaat van de klok trouwe toog- en tafelhangers Sien Kegels (Jasmine Jaspers) en Delphine Koeman (Maike Boerdam) terug, die lustig het ene wijntje na het andere achterover gieten. Beide dames mogen het immers breed laten hangen, want Sien is de vriendin van de rijke burggraaf Antoine en Delphines recent overleden man Maurits Van Bommel laat haar immers een gigantisch fortuin na. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt er iemand in Brasschaat ook nog eens de grote Euro Millions-pot van 54 miljoen euro gewonnen te hebben. Daar moeten de leden van de golf uiteraard alles over weten en precies op dat moment komt met Vasil Djokovic – of was het nu Raoul? – een nieuw kandidaat-lid aanwaaien dat op het eerste gezicht niet helemaal thuishoort in hun club. Tot de mannen en vrouwen van de golf plotseling nog meer geld ruiken en de (golf)bal pas helemaal aan het rollen gaat. (PADI & Tom)

‘Mannen van de golf’ speelt op zaterdag 25 maart in CC De Leest in Izegem. De laatste tickets zijn nu te koop via http://www.deleest.be/.