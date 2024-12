Mama’s Jasje viert 35 jaar op de planken met vier grote jubileumconcerten in najaar 2025, waaronder één in Brugge

Vijfendertig jaar nadat Mama’s Jasje Vlaanderen stormenderhand veroverde met hun debuutsingle en monsterhit ‘Zo ver weg’, viert de iconische band rond de al even iconische frontman Peter Vanlaet in 2025 hun 35-jarig bestaan. De apotheose van dit feestjaar zijn vier grote jubileumconcerten in het najaar in Gent, Brugge, Antwerpen en Hasselt. Peter Vanlaet en een voor de gelegenheid XXL-band brengen er al de grote hits, zoals ‘Doe het licht maar uit’, ‘Als de dag van toen’, Teken van leven’ en natuurlijk hun onsterfelijke Vlaamse evergreen ‘Zo ver weg’, leuke meezingers, minder gekende pareltjes en ook nieuwe muziek. ‘De aftrap van deze ’35 jaar hits’-concerten wordt op 11 oktober 2025 gegeven in Capitole Gent, waarna de hitkaravaan opeenvolgend doorraast naar Concertgebouw Brugge (18/10), Stadsschouwburg Antwerpen (25/10) en afsluitend op 15 november halt houdt in Trixxo Theater Hasselt

In 2025 is het exact 35 jaar geleden dat Vlaanderen kennis maakte met een nieuw Vlaams hitfenomeen. Met hun debuutsingle ‘Zo ver weg’ veroverde Mama’s Jasje, de iconische Vlaamse band rond frontman Peter Vanlaet, in een mum van tijd hun plaatsje aan de top van de Vlaamse muziekscene. Het lijstje hits dat volgde oogt niet alleen indrukwekkend, maar verklaart ook waarom Peter Vanlaet in 2024 door Radio2 werd opgenomen in hun Eregalerij voor ‘Een leven vol muziek’. Of wat dacht je van: ‘Zo ver weg’, ‘Doe het licht maar uit’, ‘Regenboog’, ‘Teken van leven’, ‘Zonder verhaal’, ‘Als de dag van toen’, ‘Laat me alleen’, ‘Het is over’, ‘Morgen zal het anders zijn’.. Meer dan 1,4 miljoen verkochte platen, met platina en goud bekroonde albums (‘Paradijs op aarde’, ‘Letters en lawaai’, ‘Hommages’, ’30 jaar Mama’s Jasje -De jaren van verstand’) een abonnement op ‘Tien om te Zien’, ZAMU Awards, op tour met Clouseau en The Scabs, optredens op Marktrock, een uitverkochte Ancienne Belgique, een uitverkochte ‘Hommages’-tour,… Mama’s Jasje was nooit ver weg. “Ik had bij de start vijfendertig jaar geleden nooit durven dromen dat ons dit allemaal zou overkomen…vijfendertig jaar…het is zo ver weg, maar het lijk als de dag van toen”, zegt Peter Vanlaet met een stevige knipoog. “Ik zie de ’35 jaar hits’-jubileumconcerten zeker niet als een eindpunt. We kijken uiteraard achterom en brengen alle ‘Mama’s Jasje’-hits, de leukste meezingers en een selectie van de, naar onze mening, mooiste liedjes, maar we blikken ook vooruit en laten het publiek meegenieten van de nieuwste nummers. Ik nodig dus iedereen uit om te komen kijken naar de start van mijn nieuw leven vol muziek.” (PADI)

